Nach dem erfolgreichen Start der Forschungskooperation zur Erschließung von proteinreichen Pflanzen für die Produktion im OrbiPlant® Vertical Farming System am Fraunhofer IME Aachen hat sich die Veganz Group AG nunmehr Lizenzechte an der zugrundeliegenden Vertical Farming Plattformtechnologie zum Anbau von Lebensmittelpflanzen als Alleinlizenz gesichert.



Mit dieser bahnbrechenden Technik wird es erstmalig möglich sein, Grundnahrungsmittel überall auf der Welt und somit auch in Regionen, die bisher aufgrund ihrer ungünstigen klimatischen Bedingungen auf teure Importe von Grundnahrungsmitteln angewiesen sind, regional und wirtschaftlich sinnvoll anzubauen.

Weiterhin kann die Vertical Farming Technologie direkt mit weiterverarbeitenden Industriezweigen gekoppelt werden, was eine komplette Wertschöpfung vom Anbau bis zum fertigen Lebensmittel ermöglicht.

Veganz wird hierzu ihre Produktionsanlage zur Herstellung der TVP (textured vegetable protein) Fleischalternativen auf Erbsenbasis entsprechend modular adaptierbar und als Gesamtkonzept verfügbar machen.



"Vertical Farming ist kein neues Geschäftsfeld und wird bis dato schwerpunktmäßig für den Anbau von Salat und Kräutern zur regionalen Belieferung von Einzelhandel und Großhandelsgeschäften genutzt. Mit unserem Ansatz der direkten industriellen Verwertung der Anbauprodukte schaffen wir nicht nur die Grundlage für ein profitables Geschäftsmodell, wir erreichen durch den Anbau und die Produktion von pflanzlichen Grundnahrungsmitteln unabhängig der Bedingungen (Umwelt, Klima) überall auf der Welt eine lokale Ernährungssicherheit zur Grundversorgung der Bevölkerung mit gesunden, pflanzlichen Proteinen und Kohlenhydraten" sagt Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG.



"Wir freuen uns, dass unsere patentierte OrbiPlant® und OrbiLoop® Vertical Farming Plattformtechnologie nunmehr als Türöffner für die weltweite industrielle Produktion von Lebensmittelpflanzen unter hocheffizienten Indoor Bedingungen fungiert, was vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels einen wichtigen Baustein zur Agrar- und Ernährungswende darstellt. Wir werden unsere bestehende Forschungskooperation mit der Veganz Group AG im Hinblick auf die Erschließung und Optimierung des Vertical Farming Produktionsprozesses für weitere Lebensmittelpflanzen ausbauen" sagt Andreas Reimann, Senior Projekt- und Lizenzmanager, Abteilung Neue Agrarsysteme, Fraunhofer IME Aachen.





