Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, veröffentlicht eine Liste mit Reisetipps für den Sommer, um sich auf die bevorstehende Reisesaison vorzubereiten.Da sich das Jahr 2023 zu einer intensiven Sommerreisezeit im Vergleich zu den letzten Jahren entwickelt, werden auch Betrüger in unsicheren Wifi-Netzwerken, auf Flughäfen, in Hotels und überall dort, wo Reisende unterwegs sind, auf ahnungslose Opfer lauern. Verbraucher können das Cyber-Risiko im Urlaub verringern, indem sie die sieben wichtigsten Tipps von KnowBe4 zur Cybersicherheit auf Reisen im Sommer befolgen:1. Absicherung der Geräte, auch wenn sie nicht benutzt werden.2. Öffentliche Wi-Fi-Netzwerke vermeiden.3. VPN verwenden, wenn eine Verbindung mit dem Firmennetzwerk hergestellt wird.4. Sichere Passwörter einsetzen.5. Keine Reisepläne online öffentlich bekannt geben.6. Einen tragbaren Tresor für Wertsachen und elektronische Geräte mitnehmen sowie den Code des Schlosses abändern.7. Sicherheitskopien von Reisedokumenten für den Fall anlegen, dass Geräte verloren gehen oder die Stromversorgung unterbrochen wird."Da die Reisetätigkeit in diesem Sommer wieder in vollem Gange ist, werden Cyberkriminelle die hektische Sommerreisesaison mit Sicherheit für ihre Betrügereien und andere bösartige Handlungen ausnutzen", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Es ist leicht, im Urlaub unvorsichtig zu werden, einer Zeit, in der man eigentlich unbeschwerter sein sollte. Es ist jedoch wichtig, diese Tipps zur Cybersicherheit im Hinterkopf zu behalten, damit Ihre Reisepläne nicht durch ein gehacktes Gerät oder andere unglückliche Umstände zunichte gemacht werden."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5540573