FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AB Inbev von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 60 Euro angehoben. Analyst Chris Collett begründete seine Kaufempfehlung mit dem Hinweis, dass in der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung ein dauerhafter Rückgang des US-Geschäfts des Brauereikonzerns bereits einpreist ist. Um diesen Gegenwind widerzuspiegeln, habe er seine Prognosen reduziert und erwarte, dass der Konzern sein Ergebnisziel (Ebitda) für 2023 mit den Zahlen zum zweiten Quartal senken oder gar aufheben wird, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 06:48 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

