DJ Scholz: Beim EU-Gipfel geht es um Sicherheit Europas

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Sicherheit Europas steht nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Mittelpunkt der Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) bei ihrem Gipfel kommende Woche. "Beim Europäischen Rat geht es in gleich in mehrfacher Hinsicht um die Sicherheit Europas. Wir werden natürlich über unsere weitere Unterstützung für die Ukraine sprechen, über die wirtschaftliche Widerstandskraft Europas, über stabile Außenbeziehungen und über die Verteidigungsfähigkeit Europas", sagte Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Die EU lasse keinen Zweifel daran, "dass wir die Ukraine weiterhin und auf Dauer unterstützen", betonte der Kanzler. "Maßstab dabei sind die Bedrohungen, die sich gegen uns und unsere Verbündeten richten." Landesverteidigung sei Bündnisverteidigung - und umgekehrt. Die vom Kabinett beschlossene Nationale Sicherheitsstrategie gebe dafür konkrete Ziele vor: "Erstens: die Bundeswehr so zu stärken, dass sie ein Garant der konventionellen Verteidigung in Europa wird, zweitens: militärische Zukunftsfähigkeiten zu fördern und, drittens, die sicherheits- und verteidigungstechnologische Basis in Europa auszubauen."

Scholz bekräftigte, Deutschland werde erstmals seit Jahrzehnten "wieder 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben - und zwar ab dem kommenden Jahr". Er sprach sich zudem dafür aus, die Verteidigungsanstrengungen in Europa zu bündeln, der Verteidigungsindustrie eine langfristige Perspektive zu geben und deren Produktion zu beschleunigen. "Wir bieten Partnernationen an, sich unseren Beschaffungsinitiativen anzuschließen", betonte er. Sowohl EU als auch Nato seien geeint und gestärkt aus den vergangenen 16 Monaten hervorgegangen, meinte Scholz.

Scholz appelliert an Erdogan

Von dem Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in Vilnius werde "ein starkes Signal der transatlantischen Zusammenarbeit und der Entschlossenheit ausgehen, gemeinsam für unsere Sicherheit einzustehen". Gefasst werde eine ganze Reihe von Beschlüssen zur Anpassung der militärischen Planungen, zum Beispiel zum verbesserten Schutz der Infrastruktur unter Wasser. "Ich bin der festen Überzeugung, dass neben Finnland auch Schweden als neuer Verbündeter mit am Gipfeltisch sitzen sollte", betonte Scholz und appellierte an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, "den Weg dafür nun freizumachen".

Eine wichtige Rolle werde die Frage des künftigen Verhältnisses zwischen der Nato und der Ukraine spielen. Scholz rief dazu auf, "nüchtern" auf die Situation zu schauen. Die Ukraine selbst habe festgestellt, dass ein Beitritt zur Nato nicht in Frage komme, während Russland gegen die Ukraine Krieg führe. "Deshalb werbe ich dafür, dass wir uns in Vilnius auf das konzentrieren, was jetzt absolute Priorität hat: Nämlich die tatsächliche Kampfkraft der Ukraine zu stärken." Man werde dafür sorgen, dass der Krieg nicht zu einer Auseinandersetzung zwischen Russland und der Nato eskaliere. "Das ist er nicht und das wird er auch nicht werden", hob der Kanzler hervor.

Scholz: Koppeln uns nicht von China ab

Mit Blick auf China betonte Scholz, alle einseitigen Versuche, den Status quo im Ost- und im Südchinesischen Meer mit Gewalt oder Zwang zu verändern, lehne man entschieden ab. "Das gilt insbesondere für Taiwan", sagte er. "Mit Sorge blicken wir auch auf die Menschenrechtslage und den Zustand des Rechtsstaats in China." Diese Botschaft habe er auch bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen unterstrichen. "Wir koppeln uns nicht von China ab", betonte Scholz zudem. Ziel sei eine kluge Diversifizierung, ein gezieltes De-Risking. "Unsere Unternehmen arbeiten daran, ihre Lieferbeziehungen breiter aufzustellen."

Unterstützt würden sie etwa durch Anreize für eine strategische Lagerhaltung bei kritischen Rohstoffen. Über den Ukraine-Krieg habe man mit den chinesischen Gesprächspartnern "sehr ernsthaft" gesprochen, sagte Scholz. Bereits auf der Sicherheitskonferenz in München habe China sich zu einer Friedenslösung bekannt, die die territoriale Integrität der Ukraine achten wolle. "Das bedeutet aber, und das muss klar gesagt werden, ... dass Russland Truppen zurückziehen muss. Darauf habe ich hingewiesen und China aufgefordert, seinen Einfluss in Moskau entsprechend zu nutzen."

Die Einigung auf ein EU-Asylsystem nannte Scholz "historisch" und betonte: "Wir wollen schneller Klarheit, wer als Kriegsflüchtling oder politisch Verfolgter schutzberechtigt ist und wer nicht. Das ist besser als jahrelange Ungewissheit, auch für die Neuankömmlinge." Deutschland werde durch ein solches neues und faires System entlastet. "Wir werden dafür sorgen, dass die Regelung noch besser wird, bis sie endgültig beschlossen ist", kündigte Scholz an. Bei dem Gipfel werde er den Kompromiss "aus Überzeugung verteidigen und dafür eintreten, dass wir noch vor den Europawahlen nächstes Jahr zu einer Einigung mit dem Europäischen Parlament kommen und ihn, wie gesagt, weiterentwickeln".

