© Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa



Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt trübt sich ein: Der DAX ist am Donnerstag deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten gefallen. Kurze Schwächephase oder Baisse?

Der DAX startet mit einem Minus von mehr als einem Prozent in den heutigen Handelstag. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 15.844 Punkten - dem tiefsten Stand seit Anfang Juni. Gestern war er mit einem leichten Minus bei 16.023 Punkten aus dem Handel gegangen.

Erst am vergangenen Freitag hatte der DAX mit 16.427 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Doch die Rallye scheint vorerst vorbei zu sein: Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und eine anhaltend hohe Inflation belasten die Kurse am deutschen Aktienmarkt.



Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, kommentiert die jüngste Entwicklung am deutschen Aktienmarkt wie folgt: "Mit dem Rutsch des Deutschen Aktienindex unter die 16.000er-Marke springt die Börsenampel auf Gelb (. . .) Noch dürften viele Anleger dem Modus der vergangenen Monate vertrauen und auch diesen Rücksetzer zum Einstieg nutzen. Nur dürften es vor dem tendenziell eher schwachen Börsensommer immer weniger werden. Und ob diese dann ausreichen, um die anhaltenden Gewinnmitnahmen zu kompensieren, bleibt abzuwarten. Eine stärkere Korrektur könnte den DAX bis auf seine 200-Tage-Linie führen, die bei rund 14.700 Punkten verläuft. Erst dann würde die Börsenampel auf Rot springen."



Darüber hinaus stellt die Aussicht auf eine weitere Anhebung der Leitzinsen in den USA in diesem Jahr - nach der jüngsten Zinspause der Fed - eine Belastung für die Aktienmärkte dar. Am Dienstag deutete Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, an, dass die Fed voraussichtlich das Zinsniveau in den USA nach der vorherigen Zinspause weiter erhöhen wird.

Die Kurse an der Wall Street reagierten mit Verlusten. Der S&P 500 beendete den gestrigen Handelstag leicht im Minus bei 4.365 Punkten. Der Nasdaq 100 schloss mit einem Verlust von mehr als einem Prozent bei 14.867 Punkten.



Tipp aus der Redaktion: Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Die FAST BREAK Trading-Strategie deckt die stärksten Chancen rechtzeitig auf und fackelt nicht lange. Jetzt 30 Prozent Rabatt auf das Jahresabo sichern! Nur für kurze Zeit!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion