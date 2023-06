Berlin (ots) -Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) setzt bei der Lehrkräftebildung am Standort Landau auf ein Zertifikatsprogramm, das über die Fachdisziplinen hinausgeht. Das Konzept ermöglicht künftigen Lehrkräften, ihr Profil nach eigener Interessenlage interdisziplinär und praxisorientiert zu schärfen. Der Stifterverband vergibt für diesen innovativen Ansatz die Hochschulperle des Monats Juni.Die Hochschulperle des Monats Juni zum Thema "Lehrkräftebildung neu denken" geht an das Zertifikatsprogramm "Studieren mit Profil - die lehramtsbezogenen Zertifikate der RPTU in Landau". Zeitgemäße Lehrkräftebildung bedeutet hier über die einzelnen Fächer hinauszuschauen. Übergreifende, gesellschaftlich relevante Herausforderungen werden hier für Bildungsprozesse mehrperspektivisch erschlossen. Die extracurricularen Angebote eröffnen den Teilnehmenden die Chance, Kompetenzen zu erwerben, die im anschließenden Berufsleben von hohem Wert sind - bei Lehrkräften, aber auch bei Schülerinnen und Schüler in einer zunehmend vernetzten Welt.Die Studierenden haben die Möglichkeit, Zertifikate in vier verschiedenen Bereichen zu erwerben: Ziel des Zertifikats "Bildung-Transformation-Nachhaltigkeit" ist es, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Lehrkräftebildung zu verankern. Das Zertifikat "Heterogenität und Mehrsprachigkeit" bereitet die angehenden Lehrkräfte aller Schularten und Fächer darauf vor, wie man Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft gleiche Bildungschancen und gesellschaftliche Teilhabe eröffnen kann, beispielsweise durch intensive Sprachförderung. Mit dem Zertifikat "Menschenrechtsbildung" sollen die Studierenden künftig menschenrechtliche Perspektiven kritisch-konstruktiv in Lehr-Lernprozesse integrieren können. Komplexe Wirklichkeitsbereiche als Systeme zu erkennen, fördert das Zertifikat "Systemisches Denken".Die Zertifikate werden von Fachdozierenden, Akteuren aus der Praxis sowie Studierenden durchgeführt und erheben den Anspruch, Wissen und Praxiserfahrungen zu vernetzen. Den multiperspektivischen Ansatz der Zertifikate sehen die Initiatoren des Programms als richtungsweisend für die berufliche Tätigkeit der künftigen Lehrkräfte.Das Zertifikatsprogramm "Studieren mit Profil - die lehramtsbezogenen Zertifikate der RPTU in Landau" zeichnet sich vor allem durch einen zeitgemäßen und praxisnahen Ansatz aus. "Eines der wenigen Projekte, die das Thema Lehrkräftebildung etwas größer und im Kontext mit aktuellen Transformationsprozessen von Bildung und Gesellschaft denken", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Juni nach Landau zu vergeben.Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2023 sucht der Stifterverband nach Projekten, die zeigen, wie zukunftsfähige und attraktive Lehrkräftebildung aussehen kann. Einerseits besteht ein massiver an Lehrerinnen und Lehrern, andererseits werden künftige Lehrkräfte in der aktuellen Ausbildung nur unzureichend auf die Herausforderungen der Transformation vorbereitet. An vielen Hochschulen gibt es aber bereits gute Ansätze, um diese Probleme anzugehen - diese Ideen und Konzepte möchte der Stifterverband auszeichnen und sichtbar machen. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist mit seinen 3000 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zentraler Impulsgeber zur Weiterentwicklung unseres Bildungs- und Wissenschaftssystems. Er analysiert Herausforderungen, berät Politik, fördert Lösungsmodelle und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Partner-Netzwerken mit dem Ziel, die Innovationskraft der Gesellschaft zu stärken. www.stifterverband.orgPressekontakt:StifterverbandPeggy GroßPressesprecherinT 030 322982-530presse@stifterverband.de"Studieren mit Profil - die lehramtsbezogenen Zertifikate der RPTU in Landau"Patrick LöfflerGeschäftsführender Beauftragter am Zentrum für LehrerbildungRPTU in LandauT 06341 280-32431zlb-gf@rptu.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/5540615