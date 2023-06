NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Ohne Kapital aus seinen Marken zu schlagen, dürfte sich in absehbarer Zeit kein Wertepotenzial freisetzen lassen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer stehe zudem in China vor Herausforderungen mit Blick auf die heimischen Autobauer im Land. Es drohten Marktanteilsverluste./ajx7ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 18:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 18:24 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken