FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenkonferenz des Geldinstituts auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Meeting mit dem Management habe sich vor allem um die Themen kurzfristige Nachfrage, Aussichten, Preisentwicklung, Selbsthilfe und Portfoliostrategie des Chemiekonzerns gedreht, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut Finanzvorstand Dirk Elvermann sei die Nachfrage in allen Regionen schwach gewesen und der aktuelle Auftragsbestand deute noch nicht auf eine Erholung hin./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 06:48 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken