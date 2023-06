Die Ölpreise notieren am Donnerstagvormittag leicht niedriger. Dennoch befinden sie sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. Denn auf der einen Seite dürften höhere Preise für Alternativkraftstoffe die Nachfrage erhöhen. Doch andererseits dämpft die restriktive US-Notenbank-Politik diese nach wie vor.Die Preise für Mais und Sojabohnen in den Vereinigten Staaten sind auf ein Mehrmonatshoch stiegen. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die weltweite Ernteknappheit den Biokraftstoffmix verringern und ...

