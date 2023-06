Früher lief Puma Adidas an der Börse den Rang ab. Von 2017 bis 2022 kletterte die Puma-Aktie 140 Prozent, während Adidas zehn Prozent verlor. 2023 hat sich das Bild gewandelt: Adidas liegt 40 Prozent im Plus und Puma 15 Prozent hinten. Zuzanna Pusz von der UBS sieht bei Adidas immer noch viel Luft.Pusz hat das Kursziel für Adidas deutlich von 148,40 auf 216 Euro angehoben. Die ersten Anzeichen für mehr Markendynamik seien da, schrieb sie in ihrer Studie. Die neue Strategie dürfte ab 2024 zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...