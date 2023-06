Unterföhring (ots) -- Exklusive Fan-Screenings noch vor US-Start in Berlin, Hamburg, Köln und München- Anwesend waren auch zahlreiche Influencer:innen u.a. Riccardo Simonetti, Celine Bethmann, Senna Gamour und Lisa Küppers- Ab heute exklusiv auf Sky und auf dem Streamingdienst WOW- Staffel eins ebenfalls auf Abruf verfügbar- Downloadlink für Fotos: https://app.shift.io/review/6493f913ee5f812b47d05aff- Trailer auf Deutsch hier (https://app.shift.io/review/6491a1f26e8e6a5a12d4c565)- Trailer auf Youtube: https://youtu.be/MHptogNJr4YUnterföhring, 22. Juni 2023 - Am gestrigen Abend, dem 21. Juni, hatten Fans von Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York die Möglichkeit die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel von "And Just Like That..." (https://www.sky.de/serien/and-just-like-that/staffel-2) im Rahmen von vier Fan-Screenings exklusiv einen Tag vor der Premiere auf Sky und WOW und sogar noch vor der US-Premiere zu sehen. Im New York City Style feierten sie in Berlin, Hamburg, Köln und München den neuen Serienabschnitt und wurden dabei für einen Abend selbst Teil der beliebten Freundinnengruppe.Unter den Gästen fanden sich in den vier Städten auch eine Reihe bekannter Gesichter. Zahlreiche Influencer:innen ließen sich das Event nicht entgehen. In Köln freute sich unter anderem Riccardo Simonetti über das exklusive Screening. Und damit nicht genug: Senna Gamour, Lisa Küppers, Celine Bethmann, Jana Heinisch, Annika Jung, Silvi Carlsson, Julia Wolf, Matthias Höhn, Doreen (dodipi), alex_freerun, um nur einige zu nennen, waren jeweils an einem der vier Standorte mit von der Partie und zeigten sich von ihrer besten New York City Seite. Moderiert wurde der Abend aus Berlin von Selma May (Finalistin GNTM 2023) und in Köln war Dominik Porschen derjenige, der durch die Veranstaltung führte.Die zweite Staffel von "And Just Like That..." (https://www.sky.de/serien/and-just-like-that/staffel-2) von Michael Patrick King, dem ausführenden Produzenten, ist ab heute seit circa 9 Uhr mit zwei Episoden exklusiv bei Sky gestartet. Die weiteren neun Episoden werden wöchentlich donnerstags jeweils um circa 9 Uhr über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar sein. Alle elf Episoden stehen wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen und englischen Untertiteln zur Verfügung. Die lineare Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im September auf Sky Atlantic. Staffel eins von "And Just Like That..." ist ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar, ebenso alle Staffeln von "Sex and the City" und die beiden Filme "Sex and the City - Der Film" und "Sex and the City 2".Zum wiederkehrenden Cast der Serie gehören Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang und Alexa Swinton."And Just Like That..." wurde entwickelt und produziert von Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon. Zu den Drehbuchautoren gehören Michael Patrick King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg und Elisa Zuritsky. Regie führten unter anderem Michael Patrick King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young und Julie Rottenberg. Die HBO-Serie "Sex and the City" wurde von Darren Star geschaffen und basiert auf dem Buch "Sex and the City" von Candace Bushnell.Ausstrahlungstermine:Ab 22. Juni 2023 immer donnerstags um circa 9 Uhr über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Zum Start zwei Episoden, danach wöchentlich eine Episode. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln.Voraussichtlich ab September 2023 auf Sky Atlantic.Staffel eins von "And Just Like That..." ist ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar, ebenso alle Staffeln von "Sex and the City".Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/ abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und ww.instagram.com/skydeutschland.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: +49 (0) 89/9958-6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannGiusi ConcorsoExternal CommunicationsMobil: +49 (0) 173 5237216giusi.concorso@sky.deFriederike BrinkmannExternal CommunicationsMobil: +49 (0) 162 4956519friederike.brinkmann@sky.deKontakt für Fotomaterial:Milana Kosjer/ Carolin NoackBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5540698