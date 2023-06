Liebe Finanz-News-Leser, Nikola sorgte gestern erneut für Aufsehen an den Börsen, als der Kurs um mehr als 7,60% stieg. Dies stellt einen der höheren Gewinne in den letzten Tagen dar und lässt bei Spekulanten neue Freude aufkommen. Nikola gelang es damit auch wieder, seinen Pennystock-Status abzulegen. Nun kann die Aktie in einen neuen Modus übergehen, da Pennystocks mit Notierungen unter 1 Euro oder 1 Dollar oft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...