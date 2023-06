Dr. Mann, ein anerkannter Kardiologe, klinischer Prüfer und Forscher auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, stößt zum Unternehmen, das derzeit Vorbereitungen trifft, seinen führenden Herzinsu?zienz-Kandidaten HTX-001 in die Klinik voranzutreiben

HAYA Therapeutics, SA, ein Unternehmen, das sich der Entwicklung RNA-geführter programmierbarer Präzisionsarzneimittel mit Schwerpunkt auf lange, nicht-kodierende RNA (lncRNAs) verschrieben hat, gab heute bekannt, dass Douglas L. Mann, M.D., dem Unternehmen als Chairperson des Clinical Advisory Board beitritt.

HAYA Therapeutics, SA, a company developing RNA-guided programmable precision medicines focused on long non-coding RNAs, today announced that highly recognized cardiologist and researcher Douglas L. Mann, M.D. is joining as Chairperson of the company's Clinical Advisory Board. Dr. Mann is a professor in the John T. Milliken Department of Medicine at the Washington University School of Medicine in St. Louis. (Photo: Business Wire)

"Der führende Produktkandidat von HAYA, HTX-001, ist ein gezielt ansetzendes, RNA-geführtes programmierbares Therapeutikum. Es steht für einen in dieser Form erstmals gewählten Ansatz und zielt speziell auf eine Modifizierung der Herzfibrose ab, eines krankhaften Zellzustands, der mit dem Fortschreiten von Herzinsuffizienz sowie den Patientenergebnissen verknüpft ist. Unsere Plattform zur differenzierten Modifizierung des Zellzustands hat das Potenzial, die Entdeckung neuartiger Medikamente für seltene und auch häufige Krankheiten in verschiedenen Geweben und Krankheitsbereichen außerhalb des Herzens und des Herz-Kreislauf-Systems vorantreiben, darunter Leber, Lunge, Niere und die Mikroumgebung von Tumoren", so Samir Ounzain, Ph.D., Mitgründer und CEO von HAYA Therapeutics. "Dr. Mann ist ein höchst anerkannter Kardiologe und Wissenschaftler und sein Know-how wird entscheidend dazu beitragen, translationale Therapien wie HTX-001 in die Klinik und zu den bedürftigen Patienten zu bringen. Das gesamte Team von HAYA freut sich sehr, Douglas Mann in der HAYA-Familie willkommen zu heißen."

Dr. Mann hat die Ada L. Steininger-Professur für Kardiologie inne und ist Professor für Medizin und Professor für Zellbiologie und -physiologie am John T. Milliken Department of Medicine der Washington University School of Medicine in St. Louis. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Rolle der angeborenen Immunität und der Kryoprotektion bei Herzinsuffizienz sowie auf den grundlegenden Mechanismen, die zum linksventrikulären Remodeling und zum Rückgängigmachen des linksventrikulären Remodelings beitragen. Als Wissenschaftler ist er Autor von fast 400 referierten Veröffentlichungen in weltweit anerkannten Fachzeitschriften, darunter JAMA Cardiology, Circulation, Nature Cardiovascular Research und das New England Journal of Medicine (NEJM). Darüber hinaus war Dr. Mann leitender Prüfarzt für mehrere Phase-II- und Phase-III-Studien zur Prüfung von Entzündungen und kardialem Remodeling bei klinischer Herzinsuffizienz, darunter die Studien RENAISSANCE, RENEWAL, die pivotale Acorn-Studie, INOVATE-HF und die LIFE-Studie.

Zu den prestigeträchtigen Anerkennungen, die Dr. Mann erhalten hat, gehört der Lifetime Achievement Award der Heart Failure Society of America und der Heart Failure Association der European Society of Cardiology. Auch ist er der Editor-in-Chief des Journal of the American College of Cardiology: Basic to Translational Science. Dr. Mann erwarb seinen M.D. an der Temple University School of Medicine und seinen B.A. in Biologie am Lafayette College.

Dem klinischen Beirat von HAYA gehören an:

Douglas Mann, M.D. (Vorsitzender)

Ahmad Masri, M.D., M.S.

Christopher Miller, B.Sc. (Hons), MBChB (Hons), Ph.D., FRCP

Erik Schelbert, M.D., M.S.

"Mithilfe seiner Plattform gelang es HAYA, HTX-001 zu entwickeln, eine gezielte Fibrose-modifizierende Therapie bei Herzinsuffizienz. Da es nur begrenzte Behandlungsoptionen für Patienten mit nicht-obstruktiver hypertropher Kardiomyopathie (HCM), eine seltene Erkrankung, gibt, ist es äußerst wichtig, neue therapeutische Interventionen in die klinische Prüfung voranzubringen", so Dr. Mann. "Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften von HTX-001 hat der Kandidat das Potenzial, über die Anwendung bei nicht-obstruktiver HCM hinaus zur Behandlung weiterer Indikationen am Herzen verwendet zu werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Samir und dem gesamten HAYA-Team, die deren Ziel unterstützen soll, neue Präzisionsarzneimittel zu entwickeln. Ausgangspunkt sind dabei Therapeutika zur Behandlung von Herzinsuffizienz."

Über HAYA Therapeutics

HAYA Therapeutics ist ein Präzisionsmedizin-Unternehmen, das programmierbare Therapeutika entwickelt, die gezielt an regulatorischen RNA aus dem dunklen Genom ansetzen, einer zellulären Informationsverarbeitungseinheit zur Umprogrammierung pathologischer Zellzustände bei einem breit gefächerten Spektrum an Krankheiten, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Das Unternehmen nutzt seine innovative Plattform, um neue Erkenntnisse über die biologischen Zusammenhänge bei krankhaften Zellzuständen und die langen, nicht-kodierenden RNA [long non-coding RNAs (lncRNAs)] zu gewinnen, die diese regulieren. Der führende Kandidat für die therapeutische Anwendung heißt HTX-001, ein Antisense-Oligonukleotid, das auf Wisper abzielt. Von dieser herzspezifischen lncRNA weiß man, dass sie ein grundlegender Regulator der pathologischen Herzfibrose ist, die im Zusammenhang mit Herzinsu?zienz auftritt. Außerdem entwickelt das Unternehmen eine Pipeline von auf lncRNA abzielenden Präzisionstherapien für die zellspezifische Behandlung von Krankheiten in anderen Geweben und Krankheitsbereichen, einschließlich der Lunge und der Mikroumgebung von Tumoren.

HAYA hat seinen Hauptsitz im Life-Science-Park Biopôle in Lausanne, Schweiz, und Laboreinrichtungen bei JLABS San Diego. An der Spitze von HAYA steht ein Expertenteam von Weltrang auf dem Gebiet der programmierbaren und gezielt an RNA ansetzenden Präzisionstherapeutika. Das Unternehmen wird von einem starken Investorenkonsortium unterstützt. HAYA hat es sich zur Aufgabe gemacht, bahnbrechende krankheitsmodifizierende Therapeutika zu identifizieren und zu entwickeln, die potenziell wirksamer, sicherer und leichter zugänglich als bestehende Behandlungsmöglichkeiten sind. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.hayatx.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

