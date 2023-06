Oensingen/ Solothurn (ots) -Seit Mai 2023 ist Angela Klüe neue Geschäftsführerin von HAVI Schweiz und verantwortlich für den gesamten Schweizer Markt des Supply Chain Spezialisten.Angela Klüe verantwortet das gesamte operative und strategische Geschäft mit rund 130 Mitarbeitenden an zwei Standorten in der Schweiz.Sie übernimmt die Rolle von Christian Orbat, der diese Funktionen interimsmässig ausgeübt hat.Vor ihrem Eintritt bei HAVI war Angela Klüe bei der Denner AG Leiterin der Verteilzentrale Frauenfeld.Sie ist seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Logistik- und Foodbereich tätig.Unter anderem als Geschäftsleitungsmitglied bei der Hiestand Schweiz AG (ehem. Aryzta) und Frigosuisse AG.Als Prüfungsexpertin bei der GS1 leistet sie ausserdem einen aktiven Beitrag im Bereich Weiterbildung für den Logistiknachwuchs in der Schweiz."Mit Angela Klüe haben wir eine erfahrene Logistik-Managerin für den weiteren Ausbau unseres Schweizer Standortes gewonnen. Angela Klüe wird die Logistik- und Transportkompetenzen weiter ausbauen und Schwerpunkte vor allem im Bereich Nachhaltigkeit setzen. Wir freuen uns auf eine innovationsstarke, kundenorientierte Netzwerkerin in unserem Team", so Stavroula Ekoutsidou, Vice President Länderverbund DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei HAVI.Über HAVIHAVI ist ein globales, privates Unternehmen, das Menschen mit Ideen, Daten mit Erkenntnissen, Angebot mit Nachfrage, Restaurants mit Lieferungen und letztendlich Menschen mit den Produkten, die sie lieben, verbindet. Egal, ob wir Produkte beschaffen, lagern oder ausliefern, wir bieten unübertroffene Fachkompetenz und konkurrenzlose operative Exzellenz, kombiniert mit leistungsstarken digitalen Analysen und Erkenntnissen. HAVI wurde 1974 gegründet, beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Zu den Geschäftsbereichen von HAVI gehören Supply Chain, tms und Stanley. Unser Geschäftsportfolio bietet erstklassige Beschaffungs- und Supply Chain Services, markendefinierende Marketing- und Werbedienstleistungen sowie innovative Verbraucherprodukte. Weitere Informationen unter HAVI.com (https://www.havi.com/), tmsw.com und stanley1913.com. (https://www.stanley1913.com/)In der Schweiz ist HAVI an insgesamt 2 Standorten mit rund 130 Mitarbeitenden vertreten.Presse:HAVI Germany, Supply ChainHAVI Logistics GmbHHochstraße 179, 47228 Duisburg, Germanypresse.de@havi.comHAVI.comOriginal-Content von: HAVI Logistics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085673/100908682