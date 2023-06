Dortmund (ots) -Der Gesundheitssektor ist für die komplexe Balance zwischen sozialer Verantwortung, umfangreicher Regulierung und komplizierten Finanzierungsstrukturen bekannt. Führungskräfte mit Kenntnissen in Gesundheitsökonomie, Change Management, Nachhaltigkeit und Informationstechnologien sind daher sehr gefragt. Der neue Fernstudiengang M.Sc. Health Care Management von der International School of Management (ISM) bereitet zukünftige Führungskräfte auf die vielfältigen Herausforderungen im Gesundheitswesen vor.Das Programm des neuen ISM-Fernstudiengangs in Health Care Management vermittelt relevante Management- und gesundheitsökonomische Kompetenzen. Auch ein fundiertes Verständnis für den Gesundheitsmarkt und die Bewältigung internationaler Herausforderungen wie etwa Nachhaltigkeit der Versorgungsprozesse, oder Regulierungen sind Themen, mit welchen sich die Studierenden auseinandersetzen werden. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Digitalisierung, wie Studiengangleiterin Prof. Dr. Christine Reibnitz betont: "Die Digitalisierung bietet ein enormes Potenzial zur Verbesserung der Organisation und Gestaltung der Patientenversorgung. Darüber hinaus werden auch Kenntnisse in Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Nachhaltigkeitskonzepten vermittelt, da diese in Zukunft eine unverzichtbare Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen und die Arbeits- und Führungsprozesse nachhaltig transformieren werden. Der Master-Studiengang eignet sich beispielsweise für Studierende, die eine Karriere im Management von Gesundheitseinrichtungen, Medizinprodukteunternehmen, Krankenkassen oder Consulting anstreben."Gut zu wissen:- Weitere Infos: https://ism-fernstudium.de/master/health-care-management-master/- Info-Webinar M.Sc. Health Care Management am 14. August um 18:00 Uhr- Wer sich bis zum 31. August 2023 für den neuen Master-Studiengang in Health Care Management einschreibt, sichert sich automatisch die Immatrikulationsgebühr in Höhe von 690 Euro.- Kontakt: ISM-Studienberaterin Marcella Brockerhoff (marcella@ism.fernstudium)Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70776/5540711