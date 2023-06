FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 1040 (1150) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 850 (965) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES THG WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 87 PENCE - BERENBERG RAISES ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING TARGET TO 580(530)P - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES BURFORD CAPITAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1350 PENCE - GOLDMAN STARTS DELIVEROO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 142 PENCE - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2680 (2780) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4474 (4651) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1192 (1396) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 141 (154) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 880 (933) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPEMENTS PRICE TARGET TO 501 (499) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES SHELL TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES SHELL-KURSPRICE TARGET TO 2450 (2300) PENCE - RBC RAISES JTC PRICE TARGET TO 770 (760) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES XPS PENSIONS GROUP PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'OUTPERFORM'



