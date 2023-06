Der Energiekonzern Edison International (ISIN: US2810201077, NYSE: EIX) wird eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende von 73,75 US-Cents je Aktie an die Investoren ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 31. Juli 2023 (Record day: 5. Juli 2023). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen mit Firmensitz in Rosemead im US-Bundesstaat Kalifornien 2,95 US-Dollar Dividende. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...