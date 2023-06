DJ Bitkom: Deutsche Betriebe sehen Wettbewerber bei Digitalisierung davonziehen

BERLIN (Dow Jones)--Immer mehr deutsche Unternehmen machen sich Sorgen, den Anschluss an ihre digitalen Wettbewerber im Ausland zu verlieren. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Eine deutliche Mehrheit (60 Prozent) der Unternehmen sieht demnach aktuell Wettbewerber voraus, die frühzeitig auf die Digitalisierung gesetzt haben. Das ist deutlich mehr als in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr sahen erst 52 Prozent der Unternehmen ihre digitalen Wettbewerber davonziehen, vor fünf Jahren waren es nur 37 Prozent. Eine knappe Mehrheit der Unternehmen will als Konsequenz ihre Digital-Investitionen erhöhen. Die Chancen von KI-Anwendungen im eigenen Unternehmen werden von vielen Unternehmen allerdings aktuell eher zurückhaltend bewertet.

"Die Unternehmen haben die Bedeutung der Digitalisierung für die eigene Zukunft erkannt. Sie wissen aber offenbar nicht, wie sie die Digitalisierung angehen sollen. Für jedes einzelne Unternehmen wie für die deutsche Wirtschaft insgesamt muss es heißen: Die 2020er Jahre zur digitalen Dekade machen!", fordert der neue Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "In der Vergangenheit war Deutschland das Land der Dichter und Denker. In Zukunft muss Deutschland das Land der Dichter, Denker und Digitalisierer sein."

Das eigene Unternehmen halten derzeit zwei Drittel (64 Prozent) der befragten Betriebe für einen Nachzügler bei der Digitalisierung, ein Drittel (35 Prozent) sieht sich als Vorreiter.

Bei KI gehen Meinungen auseinander

Bei der Digitalisierung sind sich die Unternehmen insgesamt aber einig über ihre positive Bedeutung für ihren eigenen Betrieb. Bei der Künstlichen Intelligenz gehen die Meinungen jedoch weit auseinander. So sprechen 72 Prozent der KI große Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit zu, aber nur 15 Prozent setzen sie ein, so die Umfrage.

Die Chancen von KI-Anwendungen im eigenen Unternehmen würden von vielen Unternehmen aktuell eher zurückhaltend bewertet. Ein knappes Drittel (32 Prozent) sieht in KI sogar eher ein Risiko denn eine Chance für das eigene Unternehmen, so die Umfrage. Immerhin 45 Prozent sagen, dass sich mit KI Kosten einsparen lassen. 41 Prozent meinen, durch KI die bestehende Fachkräftelücke zumindest teilweise schließen zu können.

"Wohl noch nie gab es eine Phase, in der so viele neue Technologien so rasend schnell zum Einsatz kamen. KI erschafft Texte, Bilder und Musik. Sie erstellt Programmcode, entwickelt Arzneimittel oder konstruiert Maschinen. Jede und jeder kann die Einsatzfelder der KI selbst ausprobieren, fast täglich lesen und hören wir von neuen, spektakulären Entwicklungen", sagte Wintergerst.

Er betonte, dass der Einstieg in die KI immer leichter und einfacher werde. Von ihr könnten Handwerksbetriebe bis zum Milliardenkonzerne profitieren. Zu viele Unternehmen wollten den KI-Einsatz aber auf die lange Bank schieben.

