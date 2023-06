Zürich (ots) -Die Plattform Labelinfo.ch wurde inhaltlich und gestalterisch grundlegend überarbeitet. Den Auftakt machen 41 neu bewertete Lebensmittellabels. 12 von ihnen werden als "ausgezeichnet", 17 als "sehr empfehlenswert" eingestuft. Seit 2001 bietet die Plattform Konsument:innen und Personen in der professionellen Beschaffung Orientierung im Label-Dschungel.Die neue Website und Bewertungsmethodik von www.labelinfo.ch wurden mit dem Ziel entwickelt, Konsument:innen und professionell Beschaffenden strukturierte Informationen zu verschiedenen auf dem Schweizer Markt existierenden Nachhaltigkeitslabels zur Verfügung zu stellen. Denn die ständig wachsende Anzahl Labels verwirrt zunehmend.Die Plattform soll helfen, folgende Fragen zu beantworten:Wird das Label unabhängig überprüft und ist es glaubwürdig? Welche Bereiche deckt das Label ab und wie streng sind die Kriterien? Ist das Label wirkungsvoll und damit empfehlenswert?Labelinfo.ch bringt Transparenz in die Schweizer Label-Landschaft. Die Möglichkeit, Labels vergleichen zu können, soll Labelinhaber:innen zudem anspornen, ihre Richtlinien weiter zu verbessern.Start mit Lebensmittellabels, weitere Produktgruppen folgenIm Rahmen des Relaunchs von Labelinfo.ch wurden zunächst 41 Nachhaltigkeitslabels im Lebensmittelbereich neu bewertet. Es wurden nur Labels mit einem umfassenden Nachhaltigkeitsanspruch analysiert. Labels, die nur in einer Nachhaltigkeitsdimension Anforderungen stellen (z.B. regionale Herkunft oder CO2-Emissionen), wurden nicht bewertet.12 der bewerteten Labels wurden als "ausgezeichnet", 17 als "sehr empfehlenswert" und 7 als "empfehlenswert" eingestuft. Nur 3 der 41 Labels erhielten die Bewertung "bedingt empfehlenswert" oder "kaum empfehlenswert". 2 Labels (FairTrade Max Havelaar und Naturland) werden aufgrund prozessualer Anpassungen in der Datenbank "Standards Map" später bewertet.Über die nächsten Monate folgt die Bewertung weiterer Nachhaltigkeitslabels in den Produktgruppen Textilien, elektronische Geräte, Papier sowie Wasch- und Reinigungsmittel.Bewertungsmethodik kurz erklärtNachhaltigkeitslabels unterstreichen besondere Umweltfreundlichkeit und/oder Sozialverträglichkeit. In der Produktgruppe Lebensmittel wird häufig auch das Tierwohl beleuchtet. Gleichzeitig spielt die Glaubwürdigkeit eines Labels eine zentrale Rolle. Die neue Bewertungsmethodik nimmt diese vier Dimensionen unter die Lupe und stützt sich dabei für die Produktgruppe Lebensmittel auf ein Bewertungsraster von 284 Indikatoren. Diese können im detaillierten Bericht zur Bewertungsmethodik (https://www.labelinfo.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Labelinfo_detaillierter_Methodikbericht.pdf) eingesehen werden.Bewertung im internationalen KontextDie Bewertungsmethodik wurde vom Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) der ZHAW für die Plattform Labelinfo.ch angepasst und erweitert. Die Methodik baut auf der Datenbank "Standards Map" des International Trade Centre (ITC) sowie dem "Sustainable Standards Comparison Tool (SSCT)" der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) auf und basiert somit auf einer international breit akzeptierten Grundlage. Ausgewählt und bewertet werden ausschliesslich Nachhaltigkeitslabels, die auf Produkten oder Dienstleistungen im Schweizer Markt verwendet werden.Weitere Informationen:- Bewertungsübersicht 2023 Lebensmittellabels (Anhang)- Methodikbericht (Kurzform) (https://www.labelinfo.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/labelinfo-methodikbericht-kurzform.pdf)Die Überarbeitung von Labelinfo.ch wird unterstützt von folgenden Organisationen:Powered by- Pusch - Praktischer Umweltschutz- Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) der ZHAWWissenspartner- International Trade Centre (ITC)- Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)Partner- Amt für Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich (UGZ)- Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI)- Biovision- Bundesamt für Umwelt (BAFU)- Fédération romande des consommateurs (FRC)- Loterie Romande- Lotteriefonds des Kantons Aargau- Lotteriefonds des Kantons Thurgau- Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)- Stiftung Mercator Schweiz- WWF SchweizPressekontakt:Gesamtprojektleitung labelinfo.ch:Patricia Letemplé c/o Stiftung Pusch, info@labelinfo.ch, +41 44 267 44 66Bewertungsmethodik:Ennio Mariani c/o Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) der ZHAW, ennio.mariani@zhaw.ch, +41 (0)58 934 51 68Original-Content von: Pusch Praktischer Umweltschutz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096057/100908690