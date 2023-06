Bern (ots) -Die nationale Radiogruppe der SRG "Die Anderen - Les autres - Gli altri - Ils auters" bringt fünf Schweizer Musiker:innen auf dem geschichtsträchtigen Gotthard zusammen: Mit dem Radioprojekt "Chantez-vous Suisse?" werden eine Woche lang Lieder aus allen vier Schweizer Sprachregionen neu interpretiert. Der Höhepunkt bildet ein gemeinsames Konzert am Ende der Woche, das im Radio übertragen wird.Im Rahmen des erstmalig durchgeführten SRG- Radioprojektes "Chantez-vous Suisse?" verbringen fünf Musiker:innen vom 26. bis 30. Juni 2023 gemeinsam eine Woche im Hospiz auf dem St. Gotthard. Vier der Anwesenden repräsentieren je eine Sprachregion der Schweiz. Eine fünfte Person vertritt Menschen in der Schweiz mit Migrationshintergrund. Gemeinsames Ziel ist es, einen neuen, vier-, respektive fünfsprachigen Song zu komponieren, welcher die Mehrsprachigkeit der Schweiz verkörpert und inhaltlich thematisiert. Zusätzlich bringen alle Musiker:innen ein für ihre Sprachregion typisches Lied mit. Diese Lieder werden während dieser Woche gemeinsam neu und mehrsprachig interpretiert. Das Projekt ermöglicht so einen kulturellen und musikalischen Einblick in die jeweiligen Sprachregionen und vermittelt deren Gemeinsamkeiten respektive Unterschiede.Die deutschsprachige Schweiz wird durch Christoph Trummer (Songwriter, Musiker, Autor und Kultur-Lobbyist) vertreten, die französischsprachige Schweiz durch Marc Aymon (Sänger, Gitarrist, Komponist). Die Musikerin und Sängerin Chiara Dubey repräsentiert die italienischsprachige Schweiz, der Sänger und Liedermacher "Mattiu" (Mattiu Defuns) die rätoromanische Sprache und die schweizerisch-dominikanische Rapperin und Songwriterin "La Nefera" (Jennifer Perez) vertritt Leute in der Schweiz mit Migrationshintergrund.Sendezeiten vom 26. bis 30. Juni 2023:Die vier ersten Radiokanäle der SRG (Radio SRF1, RTS La Premiére, Rete Uno und Radio RTR) berichten in Live-Sendungen direkt vom Gotthard. Zuhörer:innen haben so die Gelegenheit, die Arbeit im "Musikcamp" mitzuverfolgen, die Künstler:innen kennenzulernen und Geschichten rund um den symbolträchtigen Ort des St. Gotthards mitzuerleben. Der Schlusspunkt des Projektes ist ein Konzert auf dem Gotthard, welches in den Spezialsendungen auch Thema sein wird:Radio SRF 1: 26./27./29./30. Juni von 10.00-11.00 UhrRTS La Premiére: Täglich von 15.00-16.00 UhrRadio RTR: Täglich von 16.00-17.00 UhrRete Uno: Täglich drei Einschaltungen zwischen 14.00-15.00, Highlight-Sendung am Samstag, 1.Juli 13.00-14.00 UhrAusserdem wird RTR am Freitag, 30.Juni in der tagesaktuellen Sendung "Telesguard" einen Beitrag zum Schlusskonzert ausstrahlen.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg(at)srgssr.chTel. 058 136 21 21Medienstelle RTRRomana Costaromana.costa@rtr.chTel. 079 653 13 82Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100908685