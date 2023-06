DAX fällt unter 16.000 Punkte - Jerome Powell forciert Zinsängste

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA hat Anleger hierzulande am Donnerstag verprellt. Vor diesem Hintergrund stürzt der DAX unter die psychologisch wichtige 16.000-Punkte-Marke.

Laut IG-Indikation kommt der DAX am Vormittag auf ein Minus von rund 0,70 Prozent bei 15.875 Punkten. Powell signalisiert weitere Zinserhöhungen - Anleger auf der Hut Laut Powell sei es noch "ein langer Weg", bis das Ziel einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent erreicht werde, hieß es am Mittwoch bei einer Anhörung im US-Kongress. Nahezu alle Mitglieder rechneten in dem für die Zinspolitik zuständigen Gremium damit, dass bis zum Jahresende weitere Zinserhöhungen angemessen sein dürften. Bereits für die kommende Juli-Sitzung (26.07) wird mit einer weiteren Erhöhung gerechnet, nachdem die Fed am vergangenen Mittwoch eine Pause im Zinserhöhungszyklus eingelegt hatte. Doch bislang stochern Anleger im Nebel, welche Strategie der Währungshüter im Kampf gegen die Inflation danach einschlägt.

"Meine Kollegen und ich wissen um die Härte, die eine hohe Inflation mit sich bringt. Und wir sind weiterhin fest entschlossen, die Inflation wieder auf unser Ziel von 2,0 Prozent zu senken", sagte Powell mit Blick auf den weiteren Zinskurs.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

