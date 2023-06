Ludwigshafen (ots) -Bereits seit einem Jahr berät die digitale Assistentin Anna Versicherte der BKK Pfalz zu den umfangreichen Leistungen der Pflegeversicherung. Jetzt geht die BKK Pfalz mit den Avataren James und Kerem den nächsten Schritt und bietet die Beratung auch auf Englisch und Türkisch an.Ob erstmalige Beantragung von Pflegeleistungen, Höherstufung oder Wechsel von Pflegegeld zu einer Kombinationsleistung: Das digitale Beratungsteam der BKK Pfalz unterstützt Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Anna, James und Kerem erläutern interaktiv viele Leistungen der Pflegeversicherung angepasst an die individuelle Situation - und zwar auf Deutsch, Englisch und Türkisch."Unsere digitalen Beratungsassistenten geben rund um die Uhr Auskunft zu Services und Angeboten rund um die Pflege. Wir freuen uns, dass wir mit den Avataren James und Kerem jetzt auch unseren englisch- und türkischsprachigen Kunden diesen Service anbieten können", erläutert Vorstandsvorsitzender Andreas Lenz.Die interaktiven Beratungsassistenten Anna, James und Kerem wurden in Zusammenarbeit mit der Mannheimer IT-Beratung PTA GmbH auf Basis des Produkts NEXOVI entwickelt. Sie sollen die persönliche Beratung durch die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKK Pfalz nicht ersetzen, sondern Freiräume schaffen für vertiefende Gespräche mit den Expert*innen, gerade auch, wenn es um individuelle Lösungen für die Versicherten der BKK Pfalz geht.Mehr Infos zu den Angeboten gibt's hier:Beratung auf Deutsch: www.bkkpfalz.de/anna-erklaerts/pflegeBeratung auf Englisch: www.bkkpfalz.de/james-explains/careBeratung auf Türkisch: www.bkkpfalz.de/kerem-acikliyor/bakimDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 167.000 Versicherte.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/5540801