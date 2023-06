NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen nach dem Kapitalmarkttag des Autokonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Die vorgestellten mittelfristigen Finanzziele lägen über dem Marktkonsens und seien insgesamt solide, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtigste Erkenntnis des Treffens sei, dass VW erkannt habe, sich ändern zu müssen, indem sich die Wolfsburger auf einen stärker unternehmerisch geprägten Führungsansatz und eine Intensivierung neuer Technologien konzentrieren. Positiv wertete er die Bereitschaft, künftig stärker mit Partnern zusammenzuarbeiten, beispielsweise in der Batteriefertigung oder der Softwareentwicklung./edh/ag



