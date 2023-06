Der S&P 500 ist am Mittwoch zum dritten Mal in Folge gefallen. Doch auch wenn der Index eine Verlustserie verzeichnet, bedeutet das nicht, dass sein "bullisher Ausbruch" vorbei ist. Wahrscheinlich ist das erst der Anfang. Es gibt einige Faktoren, die den Anlegern verraten, ob die Rally an der Wall Street weitergeht oder nicht.Von Joseph AdinolfiMarketWatchÜbersetzung: Laura MarkusSelbst wenn der Large-Cap-Index weiterhin leichte Rückgänge verzeichnet, bestätigt das den neuen Aufwärtstrend an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...