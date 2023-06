Box, Inc. (NYSE:BOX), die führende Content Cloud, gibt heute bekannt, dass sich die Serviceplan Group für Box entschieden hat, um eine sichere Zusammenarbeit, Unternehmenssicherheit und Compliance zu gewährleisten. Die Serviceplan Group ist Europas größte unabhängige und partnergeführte Agenturgruppe mit 16 Standorten und über 5.000 Mitarbeitenden weltweit. Mit Box ermöglicht die Serviceplan Group die Zusammenarbeit mit internen Teams, internationalen Niederlassungen, externen Partner:innen und Kund:innen, um Kampagnen in den Bereichen Werbung, Markenbekanntheit und Kommunikation zu erstellen.

"Wir bei der Serviceplan Group haben es uns zur Aufgabe gemacht, faszinierende und mitreißende Kampagnen zu entwickeln, die unsere Kund:innen, von Heinz bis BMW, zum strahlenden Auftritt verhelfen", sagt Fabian Prüschenk, CFO und COO der Serviceplan Group. "Unsere weltweiten Teams aus Strateg:innen, Designer:innen, Kreativen, CRM-Expert:innen, PR-Berater:innen, Datenwissenschaftler:innen, Marktforscher:innen und mehr nutzen Box, um sicher zusammenzuarbeiten und um nachhaltige, innovative Ergebnisse zu erzielen. Wir schätzen die Nutzerfreundlichkeit von Box sowie die starken Sicherheits- und Compliance-Funktionen für Unternehmen und empfehlen es daher aktiv an unser globales Kundennetzwerk weiter."

"Die Serviceplan Group ist ein führendes Unternehmen im Agenturbereich, das für seine preisgekrönten und technologisch relevanten Kampagnen bekannt ist", sagt Michael Mors, General Manager Central Europe bei Box. "Wir sind begeistert, dass Box eine zentrale Rolle dabei spielen kann, den Teams und Partner:innen der Serviceplan Group zu helfen, sich von überall aus zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf unsere weitere Partnerschaft, wenn sie ihre Nutzung der Content Cloud noch erweitern."

Die Serviceplan Group ist seit 2021 Kunde von Box. Seitdem hat das Unternehmen die Nutzung von Box auf die gesamte Suite von Content-Cloud-Produkten und -Funktionen ausgeweitet, die im Enterprise-Plus-Angebot enthalten sind und der Gruppe folgendes ermöglicht:

Zusammenarbeit durch Zentralisierung und Organisation von Inhalten zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen zwischen internen und externen Teams;

Erfüllung von Compliance-Anforderungen für Richtlinien zum Speichern von Inhalten mit Box Governance;

Verwaltung und Klassifizierung sensibler Daten mit Box Consulting, um die Anforderungen des Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) zu erfüllen;

Integration mit mehreren geschäftskritischen Anwendungen, einschließlich Microsoft Teams und Adobe Acrobat.

Mit über 115.000 Kund:innen unterstützt Box viele der größten und am stärksten regulierten Unternehmen weltweit dabei, Geschäftsprozesse zu beschleunigen, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu fördern und wertvolle Informationen zu schützen. Mit der heutigen Ankündigung reiht sich die Serviceplan Group in die Riege der führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen ein, die sich für die Content Cloud von Box entschieden haben, um neue Arbeitsweisen zu ermöglichen. Dazu gehören unter anderem die BBC Studios, die Warner Music Group und BETC sowie führende deutsche Marken wie Mast-Jägermeister. Weitere Informationen zu Box-Lösungen für M&E finden Sie hier.

Über die Serviceplan Group

Die Serviceplan Group ist die größte und am stärksten breit gefächerte inhaber- und partnergeführte Agenturgruppe weltweit. 1970 als klassische Werbeagentur gegründet, entwickelte die Serviceplan Group schnell ihr Konzept des "House of Communication" und schuf damit das einzige voll integrierte Agenturmodell in Deutschland, das alle Kommunikationsdisziplinen aus den Bereichen Creative und Content, Media und Data sowie Experience und Commerce unter einem Dach vereint. Ob Markenstrategen, Kreative, Experience Designer, Marketing- und Technologieexperten, CRM-Experten, Data Scientists, Marktforscher, PR-Berater oder Vertriebsprofis, bei der Serviceplan Group arbeiten alle an einem gemeinsamen Ziel. Die Serviceplan Group ist weltweit in 34 Ländern mit 22 Agenturstandorten und weiteren lokalen Partnerschaften vertreten. Das präzise abgestimmte Zusammenspiel von mehr als 40 Spezialagenturen unserer drei Agenturmarken Serviceplan, Plan.Net und Mediaplus macht die Serviceplan Group zur führenden Agenturgruppe für innovative Kommunikation.

Über Box

Box (NYSE:BOX) ist die führende Content Cloud, eine einzige Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, von überall aus sicher zu arbeiten und die besten Anwendungen zu integrieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit führender globaler Unternehmen, darunter AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen auf box.com oder box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230622946881/de/

Contacts:

Sylvia De Luca

press@box.com