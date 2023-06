Karlsruhe (ots) -Weiterbildungen für die Mitarbeitenden fördern lassen - wie funktioniert das?In Kooperation mit dem Deutschen Weiterbildungstag e.V. sowie der IBB AG bietet alfatraining am 29. Juni 2023 von 16:30 bis 17:30 Uhr eine virtuelle Infoveranstaltung für Arbeitgeber:innen zum Qualifizierungs-Chancen-Gesetz (QCG) an.Seit dem 1. Januar 2019 gilt das Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung. Beschäftigte erhalten grundsätzlich Zugang zur Weiterbildungsförderung auch unabhängig von Qualifikation, Lebensalter und Betriebsgröße, wenn sie als Folge des digitalen Strukturwandels Weiterbildungsbedarf haben oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sind. (Quelle: BMAS)Die virtuelle Informationsveranstaltung zum QCG bietet in nur einer Stunde wertvolle Informationen dazu, wie Arbeitgeber:innen die Möglichkeiten dieses Gesetzes effektiv nutzen können. An der Veranstaltung nehmen u.a. Sandra-Liane Bremer von der Bundesagentur für Arbeit in Stade und Jörn Kneiding von der Bundesagentur für Arbeit in Karlsruhe teil.Thematisiert werden unter anderem folgende Aspekte:- Informationen zum QCG, Vorstellung wichtiger Portale und Beispiele für zukunftsweisende Qualifizierungen: Wann und wie können Weiterbildungen für Mitarbeitende gefördert werden? Wo finden sich konkrete Angebote?- Hinweise zur Einreichung und Bearbeitung von Anträgen- Best Practice-Beispiele von Unternehmen mit dem QCGModeration:Kerstin Rudi, alfatraining Bildungszentrum GmbHSusanne Sander-Thumann, IBB AGDie Veranstaltung findet via alfaview statt, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Loggen Sie sich einfach kurz vor der Veranstaltung ein (https://app.alfaview.com/#/join/dwt/0dde6531-5926-4a6c-8b4a-ef32aee3ad89/uK8cbkjlnt3kS2xeP06XMLPBWygNEqO0/v2).Pressekontakt:Pressekontakt: Sonja Decker0721-35450-300presse@alfatraining.deOriginal-Content von: alfatraining Bildungszentrum GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130955/5540845