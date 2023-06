BERLIN/TRAVEMÜNDE (dpa-AFX) - Vor allem Frauen und besonders Rentner im Osten des Landes bekommen die 2021 eingeführte Grundrente. Das teilte die Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung, Anja Piel, am Donnerstag bei der Bundesvertreterversammlung in Travemünde mit.

Demnach gingen Ende 2022 mehr als drei Viertel der Altersrenten mit Grundrente an Frauen. In den ostdeutschen Bundesländern bekamen 7,1 Prozent aller Altersrenten den Grundrentenzuschlag, in den westdeutschen Ländern waren es 4,6 Prozent.

Die Grundrente war Anfang 2021 für Menschen eingeführt worden, die mindestens 33 Jahre Beiträge in die Rentenkasse gezahlt, aber unterdurchschnittlich verdient haben. Es handelt sich um einen Zuschlag, der den Angaben zufolge im Schnitt bei 86 Euro liegt. Insgesamt profitieren rund 1,1 der etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner davon.

Die prozentuale Erhöhung der Rente durch den Grundrentenzuschlag habe bei Frauen im Schnitt bei 8,2 und bei Männern 5,7 Prozent gelegen, hieß es. Die Bundesvertreterversammlung gehört zu den Gremien der Selbstverwaltung und ist für Grundsatz- und Querschnittsaufgaben und gemeinsame Angelegenheiten der verschiedenen Träger der Rentenversicherung zuständig. Sie ist hälftig mit Vertretern der Versichertenseite und der Arbeitgeberseite besetzt./jr/DP/jha