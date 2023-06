Bonn (ots) -Achtung Sonne! Um die UV-Strahlung der Sonne mit einem Blick richtig einzuschätzen und sich effektiv zu schützen, gibt es ein international gültiges und leicht verständliches Instrument - den UV-Index.WATCH OUT AT THE BEACH bringt den UV-Index dorthin, wo hohe Sonnenbrandgefahr besteht - an Deutschlands Nord- und Ostseeküste, die jährlich Millionen von Sport- und Freizeitgästen anziehen. Nach erfolgreichem Pilotprojekt in der Gemeinde Timmendorfer Strand 2022 geht die Kampagne mit 14 weiteren Partner-Orten nun in die nächste Runde.Initiiert von der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP), wird WATCH OUT AT THE BEACH durch die DLRG und Tourismusinstitutionen vor Ort umgesetzt.Am 30.06.2023 stellen wir das Warnsystem WATCH OUT AT THE BEACH um 10:30 Uhr in Grömitz, Kurpromenade 20 (neben dem Strandhaus Grömitz) vor und laden Sie dazu herzlich ein.Programm:10:30 Uhr - 11:30 Uhr: Vorstellung des UV-Index-Warnsystems WATCH OUT AT THE BEACH. Außerdem:Einweihung einer neuen UV-Messnetzstation des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS)**Für mehr als 30 Orte in Deutschland werden UV-Index-Werte des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) veröffentlicht, die auf gemessenen Daten beruhen. Seit diesem Jahr stehen auch in Grömitz und Eckernförde UV-Messnetzstationen des BfS.10:30 Uhr - 14:00 Uhr: Info- und Aktionsstände zum UV-Schutz für Kinder und ErwachseneAls Gesprächspartner*innen stehen Ihnen zur Verfügung:Dr. Ulrike Helbig (Stiftung Deutsche Krebshilfe, Leiterin Berliner Büro)Prof. Dr. Eckhard Breitbart (Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e.V. (ADP), Vorsitzender)Dr. Cornelia Baldermann (Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Koordinatorin des UV-Schutz-Bündnisses)Ute Vogt (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG), Präsidentin)Dr. Dorothee Dill (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG), Bundesärztin)Am 01.07.2023 wird WATCH OUT AT THE BEACH ebenfalls ab 10:30 Uhr in Eckernförde (Hafen) vorgestellt.Wir würden uns freuen, Sie zu diesem Anlass in Grömitz begrüßen zu können und bitten um eine Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme unterTel. 040 - 209 131 34 oder per Mail an bunde@unserehaut.de.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/5540885