Aurubis-Tochter RETORTE baut Selen-Produktion für margenstarke Wachstumsmärkte aus Spatenstich für rund 7-Millionen-Euro-Investition in Produktionsanlage nach Good Manufacturing Practice am Standort Röthenbach

Weltweites Wachstumspotenzial für RETORTE in margenstarken Nahrungsmittel- und Pharmamärkten

Stärkung von RETORTE als Baustein im Multimetall-Wertstoffkreislauf von Aurubis Röthenbach, 22. Juni 2023 - Heute erfolgte der Spatenstich für den Neubau einer hochmodernen Produktionsanlage bei der Aurubis-Tochter RETORTE in Röthenbach a.d.Pegnitz. In dieser wird ab Mitte 2025 eine erweiterte Selenproduktion nach der "Good Manufacturing Practice" (GMP) erfolgen. Mit der Investition in Höhe von rund 7 Mio. € bekennt sich der Multimetallproduzent Aurubis dazu, das margenstarke Selengeschäft von RETORTE in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie weiter auszubauen und den deutschen Standort zukunftssicher aufzustellen. "RETORTE ist seit Jahren ein erfolgreiches Unternehmen im Spezialmarkt der Selenproduktion und ein wichtiger Baustein unseres Multimetall-Wertstoffkreislaufes. Denn hier werden aus Rohselen, einem Nebenprodukt der Kupferverhüttung, werthaltige Selenprodukte hergestellt und gewinnbringend vermarktet", erklärte Finanzvorstand Rainer Verhoeven beim Spatenstich. "Mit der Investition in die neue Produktionsanlage stärken wir die Markposition von RETORTE und ermöglichen weiteres, weltweites Wachstum." Höchste Standards der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie nach Good Manufacturing Practice Neben bestehenden Branchen bietet der Nahrungsmittel- und Pharmabereich exzellente Wachstumsmöglichkeiten für RETORTE, die durch eine Produktion nach dem GMP-Regelwerk gesichert und erweitert werden. Dieser zertifizierte Branchenstandard verlangt einen geschlossenen Produktionskreislauf, der jegliche Verunreinigungen ausschließt und absolute Reinheit der Prozesse garantiert. Die neue Investition versetzt RETORTE in die Lage, die Teilmärkte von Selenit und Selenat - das als Spurenelement in vielen Konsumgütern unter anderem Speisesalz, Vitaminprodukten und Immunsprays enthalten ist - noch besser für sich zu erschließen. "In der neuen Produktionsanlage werden wir die hohen Qualitätsstandards der Gesundheitsbranche sowie die behördlichen Anforderungen für unsere industriespezifischen Zertifizierungen dauerhaft und kosteneffizient umsetzen. Gleichzeitig steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit, in dem wir unsere Produktionskapazität erhöhen und die Produktpalette erweitern", sagte Steffan Huber, Geschäftsführer RETORTE, zu den Zielen der Investition. "Damit erschließen wir uns den Zugang zu attraktiven internationalen Wachstumsmärkten - wie etwa in Südamerika, China oder Südost-Asien - und können unseren weltweiten Kunden noch mehr maßgeschneiderte Lösungen bieten und an attraktiven Wachstumsraten partizipieren." Neue Produktionsanlage am Standort Röthenbach steigert Arbeitssicherheit und Umweltschutz In Summe investiert RETORTE rund 7 Mio. € in die neue Produktionsanlage für die Synthese, Trocknung und Mischung von Selenprodukten mit einem jährlichen Durchsatzvolumen von ca. 50 Tonnen. Der hierfür zu errichtende Neubau hat eine Grundfläche von rund 700 m² und bietet neben der eigentlichen Produktion weiteren Raum für Lager- und Erweiterungsflächen. Das Bauvorhaben zahlt unmittelbar auf eine erhöhte Arbeitssicherheit und den weiteren Ausbau des Umweltschutzes am Standort ein, unter anderem aufgrund hochmoderner Abluft- und Filteranlagen und verbesserter Automation. "RETORTE ist seit über 70 Jahren am Standort Röthenbach erfolgreich tätig und in unserer Region einer der wichtigsten Arbeitgeber, Ausbilder und Sozialpartner", sagte Klaus Hacker, Bürgermeister der Gemeinde Röthenbach, in Anwesenheit der stellvertretenden Landrätin des Nürnberger Landes, Gabriele Drechsler. "Wir freuen uns deshalb umso mehr über diese zukunftsweisende Investition von Aurubis in den Standort, denn sie ist auch ein Bekenntnis für die Gemeinde und sichert hier bestehende Arbeitsplätze." RETORTE - Weltmarktführer in der Selenproduktion Als Weltmarktführer produziert RETORTE rund 50 unterschiedliche Selenprodukte und beliefert damit weltweit etwa 500 Kunden aus 15 Industrien. Dazu gehören die Glas-, Futtermittel-, Solar-, Halbleiter- und optische Industrie sowie die Pharma-, Galvanik-, Stahl- und Düngemittelindustrie. Das Halbmetall Rohselen fällt bei der Kupferveredelung während des Elektrolyseprozesses im Anodenschlamm als Nebenprodukt an und wird bei RETORTE zu hochreinem Selen und Selenverbindungen weiterverarbeitet. RETORTE produziert in Deutschland mit 41 Mitarbeitern am Standort in Röthenbach a.d.Pegnitz unter höchsten Umwelt- und Ethikstandards und ist ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 sowie FSSC 22000 und FAMI-QS zertifiziert. Der Standort wurde 1949 gegründet und gehört seit 1974 zum Aurubis-Konzern. Weitere Infos: www.aurubis.com/retorte Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com



