München (ots) -Das Thema der heutigen Aktuellen Stunde des Bayerischen Landtags lautete "Fachkräfte gewinnen - Bayerns Zukunft sichern". Während die etablierten Parteien dieses Ziel durch noch mehr Zuwanderung erreichen wollen, möchte die AfD die Abwanderung heimischer Spitzenkräfte beenden und die berufliche Qualifizierung unserer Jugend verbessern.Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Ulrich Singer, führt dazu folgendes aus:"Deutschland hat eine dramatische Fachkräftelücke, die unsere Wirtschaft jährlich zwischen 2 und 2,5 Prozent des BIP kostet. Bis 2030 könnte dieser Mangel auf bis zu 5 Millionen Stellen anwachsen. Andere Parteien setzen auf den ungeregelten Zuzug gering oder überhaupt nicht qualifizierter Ausländer. Dadurch wird der Fachkräftemangel nicht beseitigt, sondern unser Sozialstaat immer stärker belastet.Die AfD bietet eine faktenbasierte Lösung: Stoppen wir die Auswanderung unserer eigenen Fach- und Spitzenkräfte! Hohe Steuern und Lebenshaltungskosten, die enorme Bürokratie, die Kosten der gescheiterten Energiewende, geplante Heizungsverbote und nicht zuletzt die steigende Kriminalität treiben immer mehr hochqualifizierte Deutsche aus dem Land.Zudem müssen wir unser Bildungssystem nachhaltig verbessern. Unsere Schulen dürfen keine Analphabeten mehr produzieren. Unsere Universitäten müssen mehr MINT-Absolventen und weniger 'Gender-Experten' hervorbringen. Auch innovative Technologien wie KI können dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu lindern. In der Migrationspolitik müssen wir fundamental umsteuern: Wer dauerhaft in unserem Land leben will, muss sich integrieren und für seinen Lebensunterhalt selbst sorgen können. Und wir brauchen eine Willkommenskultur für Kinder! Denn unsere Kinder sind die Fachkräfte der Zukunft. Die AfD wird Deutschland und Bayern wieder attraktiv und lebenswert machen."Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5540933