Volkswagen-Group mit neuer strategischer Ausrichtung

Mit Hilfe von Ergebnisprogrammen in allen Marken des Volkswagen Konzerns soll der Cashflow sowie die Profitabilität gesteigert werden.



Am Capital Markets Day stellte der Volkswagen Konzern ein neues Führungsmodell vor. Dieses soll bei allen Marken der Gruppe eingeführt werden. Getrimmt ist dieses Modell auf die Kundenorientierung, das Unternehmertum sowie auf den Teamgeist der Mitarbeiter. Dadurch erhofft sich der Konzern eine Verbesserung der Profitabilität sowie des Cash-Flows aber auch eine Reduzierung der Kapitalintensität. Auch für die wichtigen Wachstumsmärkte China und Nordamerika wurden neue Strategien entwickelt. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass der Konzern Investitionen nur in den weltweit attraktivsten Ertragsquellen tätigen möchte. Basierend auf diesen Veränderungen erhöht die Volkswagen-Group die Prognose für ihr strategisches Ziel für die Umsatzrendite bis 2030 auf 9 neun bis elf Prozent.









