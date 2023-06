© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Gaming, Shopping und Payments: Sea Ltd. war einer der großen Aktien-Gewinner der Pandemie-Zeit. Jetzt nimmt die DZ-Bank ihre Coverage Aktie wieder auf und rät zum Kauf. Zeit zum Einstieg?

Was macht Sea Ltd.?

DZ Bank Analyst Markus Leistner nennt SEA "eines der führenden Internetunternehmen in der ASEAN-Region (Singapur, Indonesien, Vietnam, Thailand, Philippinen, Malaysia). Es betreibt ein umfangreiches Ökosystem bestehend aus einer Gaming-Sparte (Garena), einem Online-Marktplatz (Shopee) und einem Finanzdienstleister (SEA Money)."

Der chinesische Tech-Riese Tencent ist mit rund 19 Prozent an Sea beteiligt und liefert als Ankerinvestor Stabilität.

Besonders das 2015 gestartete Shopee gilt als feste Größe im südostasiatischen E-Commerce Markt. Der Online-Marktplatz vermittelt zwischen Anbietern und Käufern. "Im Geschäftsjahr 2022 wurden mehr als 7,6 Milliarden Bestellungen mit einem Bruttohandelsvolumen (GMV) von 73,5 Milliarden US-Dollar getätigt", schreibt Leistner in seiner Analyse. Bis 2025 soll das Handelsvolumen im E-Commerce um 20 Prozent pro Jahr steigen. Shopee will sich ein großes Stück dieses wachsenden Kuchens sichern.

Außerdem könnte das Geschäft in diesem Jahr erstmals Gewinne einfahren, glaubt der Analyst. "Aufgrund des hohen Wachstums ist dieser Bereich noch defizitär, wir rechnen aber damit, dass im laufenden Geschäftsjahr ein positives operatives Ergebnis erzielt werden kann."

Knapp ein Drittel des Umsatzes steuert der Spieleentwickler Garena bei. Das Spiel "Free Fire" ist eines der am meisten heruntergeladenen Games weltweit. Hinzu kommt eine lukrative Kooperation mit Tencent, "welche es SEA ermöglicht, das Zombie-Survival-Spiel "Undawn" mit Will Smith im südostasiatischen Raum zu veröffentlichen", so Leistner. "Wir billigen dem Spiel ein hohes Umsatzpotenzial zu und gehen davon aus, dass die im November auslaufende Partnerschaft mit Tencent um mindestens zwei weitere Jahre verlängert wird."

Was macht die Aktie?

Zwischen Anfang 2020 und Ende 2021 gehörte die Aktie von Sea zu den absoluten Pandemie-Gewinnern. Ein Investment in diesem Zeitraum hat sich fast verzehnfacht. Doch wie bei vielen anderen Pandemie-Aktien folgte anschließend eine lange Talfahrt. Vom Allzeithoch bei 363 US-Dollar ist die Aktie mittlerweile auf knapp über 60 US-Dollar gefallen.

Die jüngsten Quartalszahlen machen Anlegern Mut, dass es bald wieder aufwärts gehen könnte. Im ersten Quartal 2023 stieg der Umsatz um fünf Prozent auf drei Milliarden US-Dollar - unterm Strich bliebt ein Gewinn von 87,3 Millionen US-Dollar übrig. Die DZ-Bank nimmt ihre Coverage der Sea Ltd. Aktie angesichts der starken Wachstumsperspektiven wieder auf und rät zum Kauf. Analyst Leistner legt den Fair Value bei 75 US-Dollar fest - 25 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion