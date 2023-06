München (ots) -Leonie Fiebich gehört zu den herausragenden Akteurinnen dieser Basketball-EM. Die 23jährige, zuletzt beim Klub Saragossa aktiv und zur spanischen Liga-MVP gekürt worden, sagt vor dem Viertelfinale gegen Titelfavorit Spanien (heute ab 20.35 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport): "Wir sind so ein bisschen unberechenbar. Ja - die müssen sich auf was gefasst machen." Leonie Fiebich glaubt, dass der EM-Erfolg mit dem ersten Einzug ins Viertelfinale nach 26 Jahren auch einen Effekt für die Zukunft des deutschen Frauen-Basketballs hat: "Wir haben jetzt erst mal gezeigt, dass wir da hingehören - zu den besten Teams in Europa. Wir wollen den ganzen Mädels da draußen zeigen, dass es eine Zukunft gibt für den deutschen Damen-Basketball. Dass es etwas gibt, wofür sie arbeiten sollen und können und dürfen."Nachfolgend die verschriftlichten Aussagen von Leonie Fiebich vor dem Viertelfinal-Duell gegen Spanien. Heute Abend, ab 20.35 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Michael Körner kommentiert die Partie, Laura Hebecker fungiert als Expertin. Der Link zu den Interview-Auszügen mit Leonie Fiebich: https://cloud.thinxpool.de/s/GNnzJcNwzNT28PY"Ja - die müssen sich auf was gefasst machen."Leonie vor dem Spiel gegen den viermaligen Europameister Spanien:"Ich glaube, dass Spanien Vorteile hat, weil sie schon ganz lange so zusammenspielen. Sie sind superdynamisch und sehr, sehr schnell. Sie haben richtig gute Guards. Aber ich ich glaube, dass wir den echt überlegen sind auf den Posts. Wir sind variabel, wir spielen da mit guten Leuten. Wir sind so ein bisschen unberechenbar. Ja - die müssen sich auf was gefasst machen."Fiebich über ihre eigene Entwicklung - letzte Saison MVP in der spanischen Liga, jetzt Stütze einer deutschen Nationalmannschaft, die nach 26 Jahren erstmals wieder im Viertelfinale steht: "Mein Erfolgsrezept ist einfach: gesund bleiben! Ich hatte viel Verletzungspech in den letzten Jahren und es war so ein Auf und Ab. Jetzt die letzten anderthalb Jahre war ich verletzungsfrei. Das hat mir sehr dabei geholfen, mein Spiel weiterzuentwickeln.""Wir haben jetzt erst mal gezeigt, dass wir da hingehören - zu den besten Teams in Europa!"Welchen Effekt können die guten Leistungen auf die Entwicklung des deutschen Frauen-Basketballs haben? "Wir haben jetzt erst mal gezeigt, dass wir da hingehören - zu den besten Teams in Europa. Wir wollen den ganzen Mädels da draußen zeigen, dass es eine Zukunft gibt für den deutschen Damen-Basketball. Dass es etwas gibt, wofür sie arbeiten sollen und können und dürfen. Wir wollen etwas aufbauen. Wir wollen mehr Aufmerksamkeit. Wir wollen mehr Trainingsmöglichkeiten etc. Es zeigt sich gerade, dass wir das alles verdient haben. Wir sind auf einem sehr guten Weg."Die Basketball- EM der Frauen LIVE UND KOSTENLOS bei MagentaSport:Donnerstag, 22.06.2023 - ViertelfinaleAb 20.35 Uhr: DEUTSCHLAND - SpanienSamstag, 24.06.2023Platzierungsspiele 5 bis 8 und HalbfinalsSonntag, 25.06.2023Finale und Spiel um Platz 3Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5540989