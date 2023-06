DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China und in Hongkong blieben die Börsen wegen des Drachenbootfestes geschlossen.

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen Drachenbootfestes geschlossen. In Schweden und Finnland findet wegen des Feiertages "Mittsommerfest" kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (... Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.396,50 -0,3% +11,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.982,50 -0,4% +33,1% Euro-Stoxx-50 4.270,95 -1,2% +12,6% Stoxx-50 3.923,34 -1,1% +7,4% DAX 15.895,91 -0,8% +14,2% FTSE 7.488,37 -0,9% +1,4% CAC 7.158,52 -1,4% +10,6% Nikkei-225 33.264,88 -0,9% +27,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,91 -0,78

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,07 72,53 -2,0% -1,46 -10,5% Brent/ICE 75,78 77,12 -1,7% -1,34 -9,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,38 36,74 -1,0% -0,36 -53,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,03 1.932,40 -0,2% -4,37 +5,7% Silber (Spot) 22,62 22,63 -0,0% -0,01 -5,6% Platin (Spot) 947,83 946,28 +0,2% +1,55 -11,3% Kupfer-Future 3,94 3,91 +0,6% +0,02 +3,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich mit Abgaben. Die globale Konjunktur-Schwäche und der versteckte Anstieg des Angebots würden die jüngsten Opec-Förderkürzungen und die bessere Nachfrage in China ausgleichen, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten und damit die negative Tendenz des Vortages fortsetzen. Weiterhin wirken die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell nach, der weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt und damit für leichte Enttäuschung gesorgt hatte. Viele Marktteilnehmer hatten bereits ein Zinshoch und möglicherweise sogar Zinssenkungen im Visier gehabt. Powell hatte dagegen zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt und den Willen bekräftigt, die Inflation weiter zu bekämpfen. Im Fokus stehen eine Reihe von US-Konjunkturdaten. Darunter die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese waren in den vergangenen beiden Wochen unerwartet kräftig gestiegen. Sollte sich dieser Trend nach oben fortsetzen, könnte das Ende der Zinserhöhungen doch näher sein als von vielen Beobachtern erwartet, heißt es. KB Home geben vorbörslich leicht nach, obwohl der Hausbauer im zweiten Quartal besser als gedacht abgeschnitten und auch mit einem positiven Ausblick aufgewartet hatte. Möglicherweise bremst hier die Erwartung weiterer Zinserhöhungen in den USA den Kurs, denn diese dürften dem Geschäft mit Häusern abträglich sein.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 4,75% zuvor: 4,50% -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni PROGNOSE: -17,0 zuvor: -17,4 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 256.000 zuvor: 262.000 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -217,1 Mrd USD zuvor: -206,81 Mrd USD 16:00 Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen erholen sich bis Donnerstagmittag von den Tagestiefs, bleiben aber unter Druck. Der DAX liegt weiter klar unter der 16.000er-Marke. "Ein Unterschreiten der 16.000 hat das Potenzial, die Stimmung auf dem Parkett nachhaltig negativ zu beeinflussen", so Thomas Altmann von QC Partners. Laut anderen Marktteilnehmern handelt es sich aber um eine normale Konsolidierung in der alten Handelsspanne zwischen 15.600 und 16.300 Punkten, in der der DAX die nach der Rally überkauften Strukturen bereinigt. Auf die Stimmung drückt die Kombination aus schwachen Konjunkturdaten und hartnäckig hoher Inflation, die noch keine Zinswende ermöglicht. In den USA sorgte am Vortag Notenbankchef Jerome Powell für Enttäuschung bei den Zinsoptimisten, die seinen bisherigen Begründungen nicht glauben und bereits ein Zinshoch oder sogar Zinssenkungen im Auge haben. Powell unterstrich erneut seinen Willen, die Inflation zu bekämpfen und wiederholte, dass noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr denkbar seien. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat derweil den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus, und in Norwegen ist die Zinserhöhung höher als erwartet ausgefallen. DDer Fokus richtet sich nun auf die anstehende geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE). Nach den deutlich stärker als erwartet gestiegenen britischen Verbraucherpreisen wird laut der Deutschen Bank die Möglichkeit eines großen Zinsschritts von 50 Basispunkten (Bp) immerhin mit 37 Prozent eingepreist. Im Konsens wird mit einem Schritt von 25 Bp auf 4,75 Prozent gerechnet. Merck KGaA legen im schwächeren Gesamtmarkt um 1,1 Prozent zu. Kurstreiber sind Presseberichte, wonach über den Verkauf des Merck-Pigmentgeschäfts nach China verhandelt wird. "Nach dem Kursrutsch seit der Sartorius-Warnung hat Merck einiges aufzuholen", meint ein Händler. Solche Berichte hülfen dabei.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1002 +0,1% 1,0984 1,0947 +2,8% EUR/JPY 156,40 +0,4% 155,75 155,48 +11,4% EUR/CHF 0,9828 +0,2% 0,9808 0,9803 -0,7% EUR/GBP 0,8588 -0,2% 0,8610 0,8600 -3,0% USD/JPY 142,06 +0,1% 141,80 142,01 +8,3% GBP/USD 1,2822 +0,4% 1,2758 1,2731 +6,0% USD/CNH (Offshore) 7,1818 +0,1% 7,1872 7,1829 +3,7% Bitcoin BTC/USD 30.171,45 +1,0% 30.125,50 29.538,13 +81,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar setzt seine Abwärtsbewegung fort. Im Gegenzug klettert der Euro wieder knapp über die Marke von 1,10 Dollar. Powell habe höchstens so falkenhaft geklungen wie vor Wochenfrist, so Währungsexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Das könne unbeabsichtigt gewesen sein und der Tatsache geschuldet, dass er mehrmals die Pause im Zinszyklus habe verteidigen müssen. "Doch Absicht oder nicht: Wenn gleichzeitig von anderen FOMC-Mitgliedern ausgesprochen taubenhafte Töne zu vernehmen sind, ist's das perfekte Umfeld für Dollarschwäche", so Leuchtmann.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während sich die Börse in Südkorea (+0,4%) etwas fester zeigte, meldet Australien nach den Aufschlägen der Vortage eine schwache Tendenz. Händler charakterisierten die Stimmung weiter als mau. Während man von den chinesischen Behörden weitere Zinssenkungen und Stimuli erhofft, wiederholte US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Kongress, dass die Fed ihre Zinsen nach der Pause im Juni in den nächsten Monaten weiter erhöhen werde. Dies könne langsamer von statten gehen, aber letztlich dürfte der Zinsgipfel in den USA höher liegen als zuletzt veranschlagt, verdeutlichte Powell. Angesichts der global trüben Konjunkturaussichten versetzten solche Worte die Börsen in Asien nicht in Kauflaune. Dazu passt die Einschätzung zur Konjunkturentwicklung in China von Goldman Sachs. Die zweitgößte Volkswirtschaft der Welt werde selbst dann weiter mit konjunkturellem Gegenwind zu tun haben, wenn die Geldpolitik weiter gelockert werde. In Australien sackte der S&P/ASX-200 um 1,6 Prozent ab und verbuchte den deutlichsten Tagesverlust seit über drei Wochen. Händler sprachen von einer marktbreiten Abwärtsbewegung. Wie an anderen Plätzen auch litten besonders Technologiewerte unter den Zinsspekulationen in den USA und stellten die schwächste Branche.

CREDIT

Mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geht es am Donnerstag erneut leicht nach oben. "Die Spreads sind vergleichsweise niedrig und bei schlechten Nachrichten anfällig für Rückschläge", meint ein Marktteilnehmer. Daneben warte der Markt auf die Bank of England, von der am Mittag eine weitere Zinserhöhung erwartet wird, die möglicherweise größer ausfallen könnte als zuletzt vermutet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

untersucht das Nierenmedikament Finerenon auch bei Patienten mit dem selteneren Typ-1-Diabetes. Eine entsprechende klinische Phase-III-Studie an 220 zuckerkranken Erwachsenen mit chronischer Nierenerkrankung wurde jetzt gestartet. Nachgewiesen werden soll dabei, dass das unter dem Namen Kerendia vertriebene Medikament das Fortschreiten der Nierenerkrankung verlangsamen kann. Bisher gibt es laut Professorin Janet McGill von der Washington University, die Co-Vorsitzende des Leitungsausschusses der Studie ist, nur "sehr begrenzte Behandlungsmöglichkeiten".

MERCK KGaA

verhandelt laut einem Agenturbericht mit der chinesischen Global New Material International Holdings Ltd. über den Verkauf seines Pigmentgeschäfts. Die in Hongkong börsennotierte Global New Material, die Pigmente unter dem Markennamen Chesir vertreibt, habe ein verbindliches Angebot für die Merck-Sparte abgegeben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Finanzierungsmöglichkeiten für den potenziellen Kauf seien bereits erörtert worden. Ein möglicher Deal könne das Pigmentgeschäfts mit fast 1 Milliarde Euro bewerten.

EINHELL

wird im ersten Halbjahr voraussichtlich einen Umsatz unter Vorjahr und eine Marge bestenfalls auf Vorjahresniveau erzielen. So rechnet die Einhell Germany AG in den ersten sechs Monaten mit einem Umsatz von 520 Millionen Euro nach 564 Millionen im Vergleichszeitraum. Die Vorsteuermarge wird bei 8 bis 8,5 Prozent gegenüber 8,5 Prozent im Vorjahr gesehen.

KLÖCKNER

und die GMH-Tochter Georgsmarienhütte haben ihre Zusammenarbeit in Bezug auf CO2-reduzierten Stahl ausgeweitet. Damit wollen beide Unternehmen die Verfügbarkeit des Stahls erhöhen, die hohe Nachfrage bedienen und ihre Kunden beim Erreichen der Klimaziele unterstützen.

OHB

hat Verträge über Antriebssubsysteme für zwei Missionen des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus erhalten. Die Tochtergesellschaft OHB Sweden wurde von Thales Alenia Space als Unterauftragnehmerin für Entwicklung, Integration, Test und Lieferung von Monopropellant-Antriebssubsystemen für die Missionen CHIME und ROSE-L ausgewählt. Die entsprechenden Verträge beziehen sich auf zwei Satelliten für jede Mission, mit einer Option für jeweils einen dritten.

RHEINMETALL

hat aus Nordamerika zwei weitere Aufträge zur Lieferung von Brennstoffzellenkomponenten erhalten. Die Gesamtauftragssumme für die beiden Aufträge für Kathoden- und Absperrventile liegt "im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich". Der Auftragseingang sei im Mai eingebucht worden.

TALANX

investiert erstmals in Energie aus Wasserkraft. Das Unternehmen investiert es über die Ampega Asset Management in die Grünstromproduktion eines Portfolios aus 15 Wasserkraftwerken an drei schwedischen Fluss-Systemen. Das Transaktionsvolumen des auf 15 Jahre angelegten Power Purchase Agreements (PPA) beläuft sich auf einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

AEGON

peilt bis 2025 ein Wachstum beim Free Cashflow im Konzern auf rund 800 Millionen von 600 Millionen Euro in diesem Jahr an. Zudem will der niederländische Konzern die operative Kapitalgenerierung aus den Sparten von mindestens 1,0 Milliarden in diesem Jahr auf rund 1,2 Milliarden Euro verbessern. Darüber werde eine Dividendenerhöhung auf 0,40 von erwarteten 0,30 Euro je Aktie in diesem Jahr angestrebt.

IBERDROLA

kauft für 3 Millionen Euro einen 12,8-prozentigen Anteil am dem norwegischen Wärmebatterie-Unternehmen Kyoto Group. Zuvor hatte Spirax-Sarco Engineering erklärt, für 3 Millionen britische Pfund einen Anteil von 15 Prozent an Kyoto zu übernehmen.

ROYAL KPN

erwirbt für rund 200 Millionen Euro das niederländische Geschäft von Youfone. Das niederländische Telekommunikationsunternehmen will damit seine Position auf dem Mobilfunk- und Breitbandmarkt stärken. Youfone, ein Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Rotterdam, das bereits mehr als 540.000 Kunden im KPN-Netz hat, werde weiterhin separat operieren, um die Kontinuität zu gewährleisten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2023 07:03 ET (11:03 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.