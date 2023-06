Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD



Unternehmen: Shelly Group AD

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.06.2023

Kursziel: 52,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



Mit der Umfirmierung in die Shelly Group rückt die Marke auch in der Außenwirkung deutlich in den Vordergrund



Nachdem in der vergangenen Woche die ordentliche Hauptversammlung der ehemaligen Allterco JSCo abgehalten wurde, kündigte das Unternehmen bereits Ende Mai das Stattfinden einer außerordentlichen HV an. Diese folgte am 19. Juni und hatte die Umbenennung in die Shelly Group sowie die Schaffung eines Operational Boards zur Folge.



Allen Tagesordnungspunkten wurde bei der ordentlichen HV mit hoher Mehrheit zugestimmt: Mit einer Stimmrechtspräsenz von mehr als 75% wurde die Hauptversammlung in Sofia abgehalten. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Bruttodividende i.H.v. 0,23 BGN je Aktie zugestimmt, die binnen 60 Tage nach HV an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Unter Berücksichtigung der eigenen Aktien ist dies gleichbedeutend mit einem

Gesamtausschüttungsvolumen von rd. 4,2 Mio. BGN. Die wesentlichen zwei Beschlüsse der außerordentlichen HV werden im Folgenden aufgegriffen.

Fortschritt in der Roadmap hinsichtlich des Zugangs zu westeuropäischen Kapitalmärkten: Die Umfirmierung in die Shelly Group Plc erachten wir als ersten Meilenstein des Ziels, sich gegenüber den westeuropäischen Kapitalmärkten zu öffnen, was sich mittel- bis langfristig liquiditätsunterstützend auf die Aktie auswirken sollte. Die Entscheidung, den überaus starken und im IoT-Markt präsenten Markennamen Shelly durch die Umbenennung auch in der Außendarstellung in den Vordergrund zu rücken, halten wir für sinnvoll und zielführend. Bei der jetzigen Unternehmensbezeichnung ist jedoch zu beachten, dass der Zusatz "Plc" keinen Rechtsformwechsel darstellt, sondern lediglich als englische Übersetzung der bulgarischen "AD" zu verstehen ist. Weitere Meilensteine dürften in dem avisierten Rechtsformwechsel in eine "SE" sowie dem anschließenden XETRA-Listing liegen



Erweiterte Managementstruktur bündelt Expertise durch interdisziplinären Ansatz: Außerdem vermeldete das Unternehmen die Etablierung eines sogenannten Operational Boards, wodurch insbesondere die zweite Management-Ebene auch in der Außenwahrnehmung gestärkt wird, was wir vor dem Hintergrund des zurückliegenden Wachstumspfads, der dadurch resultierenden Unternehmensgröße sowie der in Aussicht gestellten Entwicklung äußerst positiv bewerten. Die Gruppe hat dieses Gremium, bestehend aus den Co-CEOs sowie den Herren Atanasovski (Chief Commercial Officer), Iliev (Chief Financial Officer), Zahov (Chief Marketing Officer) sowie Kralj (Chief Technical Officer), mit sofortiger Wirkung eingeführt. Durch die neue Struktur dürften sich nach eigenen Aussagen Optimierungspotenziale schneller identifizieren und notwendige Anpassungen zielgerichteter umsetzen lassen, da die Mitglieder jeweils in ihrem Verantwortungsbereich über langjährige Erfahrung und umfangreiche Expertise verfügen.



Fazit: Die Beschlüsse der außerordentlichen HV in Verbindung mit der zuvor konkretisierten Mittelfrist-Guidance, die eine Fortsetzung der Wachstumsstory impliziert, bestärken u.E. die Attraktivität des Investment Cases. Entsprechend halten wir an unserer Kaufempfehlung und einem unveränderten Kursziel i.H.v. 52,00 BGN fest.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27253.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°