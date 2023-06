München (ots) -Nach 20 Jahren im Einsatz für die Reisesicherheit der Studiosus-Gäste sagt Studiosus-Sicherheitsmanager Edwin Doldi Servus. Zum 1. Juli 2023 verabschiedet sich der Südtiroler in den Ruhestand und übergibt den Stab an seinen Nachfolger Holger Baldus.Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Die Leistung von Edwin Doldi kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er hat das Sicherheitsmanagement für die gesamte Unternehmensgruppe wie kein zweiter geprägt und zu einer Instanz in der Tourismusbranche gemacht. Für seinen herausragenden Einsatz und seine Verbundenheit darf ich mich bei Edwin von Herzen bedanken." Edwin Doldi wurde 2004 zum Sicherheitsmanager von Studiosus berufen. Seit 2011 war er zudem stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Krisen- und Sicherheitsmanagement beim Deutschen Reiseverband DRV.Als Sicherheitsmanager der Unternehmensgruppe Studiosus folgt ihm Holger Baldus, dem ein dreiköpfiges Team zur Seite steht. Der erfahrene Touristiker, der Studiosus bereits im Auslandsausschuss des DRV vertritt, wird seine Expertise künftig auch im Ausschuss Krisen- und Sicherheitsmanagement einbringen. Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Die Funktion des Sicherheitsmanagers ist für Studiosus von zentraler Bedeutung. Holger Baldus hat durch seine hohe Fachkompetenz und sein starkes Verantwortungsbewusstsein unter Beweis gestellt, dass er hierfür bestens geeignet ist. Wir schätzen uns glücklich, dass wir ihn für diese Funktion gewinnen konnten."Seit 1997 ist Holger Baldus für die Studiosus-Gruppe als touristischer Abteilungsleiter in verschiedenen Funktionen erfolgreich tätig. Die Leitung für Marco Polo Young Line Travel wird er als Prokurist auch weiterhin ausüben und damit nah am Produkt bleiben.Zertifiziert und transparent: das Sicherheitsmanagement von StudiosusAls erster Reiseveranstalter weltweit hatte Studiosus nach den Ereignissen vom 11. September 2001 ein zertifiziertes Sicherheitsmanagement aufgebaut. Mit seiner Berufung zum Sicherheitsmanager im Jahr 2004 verantwortete dessen Weiterentwicklung Edwin Doldi. Das Sicherheitsmanagement ist dabei eine von vier zentralen Unternehmensstrategien von Studiosus und integraler Teil des Qualitätsmanagementsystems des Veranstalters. Das Motto dahinter: Krisenprävention vor Krisenreaktion.Als komplexes Managementsystem umfasst das Studiosus-Sicherheitsmanagement alle Ebenen der Planung und Durchführung der Reisen, wie z. B. Flug-, Bus- und Hotelsicherheit. Einen zentralen Stellenwert nimmt im Sicherheitsmanagement von Studiosus die transparente Information zu Fragen der Reisesicherheit ein. So veröffentlicht Studiosus zum Beispiel fortlaufend zu sicherheitsrelevanten Ereignissen Mitteilungen auf https://www.studiosus.com/service/reisesicherheit-aktuell und verschickt diese per Newsletter an über 6500 Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Zentral und sorgfältig: die Sicherheitseinstufung der bereisten LänderEinen Schwerpunkt des Sicherheitsmanagements stellt die kontinuierliche Analyse der Sicherheitslage in allen von Studiosus bereisten Ländern dar: Dazu gehört unter anderem die fortlaufende Auswertung der Reise- und Sicherheitshinweise des deutschen Auswärtigen Amts. Die Studiosus-Länderexperten sichten aktuell pro Jahr rund 1800 Mitteilungen der Behörde. Um sich in einzelnen Reiseländern ein noch differenzierteres Bild zu verschaffen, recherchieren die Experten in internationalen Medien und gleichen ihre Analysen mit der Medienberichterstattung im jeweiligen Zielland ab. Informationen von lokalen Ansprechpartnerinnen und -partnern, Reiseleitenden und Geschäftspartnern unterstützen sie zusätzlich bei der Erstellung eines möglichst aktuellen und differenzierten Lagebilds.In Ländern und Regionen mit hohem Risiko politischer Unruhen, hoher Gewaltkriminalität oder sehr hoher Terrorgefahr führt Studiosus nach eigener Analyse selbst dann keine Reisen durch, wenn es keine Reisewarnung bzw. kein Abraten des Auswärtigen Amtes gibt. Kundinnen und Kunden, die in Länder mit erhöhtem Sicherheitsrisiko reisen, werden kontinuierlich über Veränderungen der Sicherheitslage in ihrem Urlaubsziel informiert. Die ersten Informationen erhalten sie bereits mit der Buchungsbestätigung. Kurz vor der Abreise gibt es Aktuelle Hinweise zur Sicherheitssituation. Vor Ort stehen den Gästen schließlich die Reiseleitenden mit Rat und Tat zur Seite.Weiterführende Informationen zum Studiosus Sicherheitsmanagement enthält der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht von Studiosus: https://nachhaltigkeitsbericht.studiosus.com/#36Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So setzt sich Studiosus als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" für faire Arbeitsbedingungen ein und kompensiert alle Reisen von Studiosus und Marco Polo durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte, die nach dem Gold-Standard zertifiziert sind. Für sein Klimaschutzengagement wurde Studiosus mit der EcoTrophea 2022 des Deutschen Reiseverbands (DRV) ausgezeichnet. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/5541022