QUÉBEC CITY, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") (TSXV: RBX) freut sich, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (die "MS", "Machbarkeitsstudie" oder die "Studie") für das Kiniero-Goldprojekt (das "Kiniero-Goldprojekt" oder das "Projekt") in Conakry, Guinea, bekanntzugeben. Die MS wurde in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects [Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten] ("NI 43-101") der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde erstellt.

Der unabhängige technische Bericht gemäß NI 43-101, der die Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Goldprojekt unterstützt, wird auf SEDAR unter www.sedar.cominnerhalb der nächsten 45 Tage veröffentlicht.

WESENTLICHE ASPEKTE:

Verbesserte Wirtschaftlichkeit: 26%iger Anstieg des Nettogegenwartswertes vor Steuern 5 % (Net Present Value 5 %, "NPV5%") auf 251 Mio. USD und interne Rendite (Internal Return Rate, "IRR") von 42 % bei einem Basis-Goldpreis von 1.650 USD/Unze, während der NPV5% nach Steuern bei 170 Mio. USD und die IRR bei 31 % liegt;



Erhöhte Nutzungsdauer der Mine (Life of Mine, "LoM"): Die Mineralreserven stiegen gegenüber der Vormachbarkeitsstudie ("VMS") um 165 koz oder 21 % auf 968 koz, wodurch sich die LoM auf 9,5 Jahre erhöhte (46 % mehr im Vergleich zur VMS);



Niedrigere Kosten: LoM-All-In-Sustaining Costs ("AISC") mit 980 USD/oz unter dem ursprünglichen Ziel von 1.000 USD/oz, eine Verbesserung gegenüber der VMS (1.035 USD/oz);



Geringeres Abraumverhältnis: LoM-Abraumverhältnis von 2,8:1, gegenüber 4,4:1 in der VMS; und



Erhebliches Potenzial über die Lebensdauer der Mineralreserven hinaus in der MS: Angezeigte Mineralressourcen (einschließlich Mineralreserven) von 1.481 koz bei 1,07 g/t sowie abgeleitete Mineralressourcen von 1.090 koz bei 1,19 g/t mit Stand vom 12. November 2022;



Tabelle 1: Signifikante Verbesserung gegenüber den Ergebnissen der VMS

Basierend auf einem Goldpreis von 1.650 USD/oz Einheiten VMS MS Variation Wahrscheinliche Mineralreserven (einschl. Haldenbeständen) koz 803 968 +21 % LoM Jahre 6,5 9,5 +46 % Durchschnittliche Jahresproduktion LoM koz 110 90 -18 % Anfangskapital ab 01.01.23 Mio. USD 144 160** +11 % LoM AISC USD/oz 1,035 980 -5 % NPV5% vor Steuern* Mio. USD 199 251 +26 % IRR vor Steuern, % % 49 % 42 % -7 Pkt. NPV5% nach Steuern Mio. USD 115 170 +48 % IRR nach Steuern, % % 32 % 31 % -1 Pkt.

* NPV in der VMS berechnet zum 01.01.2023, während der NPV in der MS zum 01.07.2023 berechnet wurde

** Einschließlich anfänglicher Investitionskosten, die voraussichtlich vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 gezahlt werden

Aktuelles zu den Bauaktivitäten

Mit dem Bau des Projekts wurde im vierten Quartal 2022 begonnen, wobei bis zum 30. Juni 2023 voraussichtlich 27 Mio. USD der ursprünglichen Kapitalkosten von 160 Mio. USD (bzw. 17 % der Gesamtkosten) ausgegeben werden:

Die Auftragnehmer sind vor Ort und die Detailplanung läuft;



Im Einklang mit dem zuvor bekanntgegebenen Mandat mit Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. ("Taurus") erörtern wir derzeit die Bedingungen der Projektfinanzierungsfazilität und stellen die für die Due-Diligence-Prüfung erforderlichen Informationen zur Verfügung. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen vom 24. Januar 2023 und 21. März 2023, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind;



Das Programm zur Ausweitung der Ressourcen läuft; das letzte Bohrloch in der geologischen Datenbank zur Unterstützung der MS datiert vom 17. August 2022, seitdem wurden 24.443 m gebohrt; und



Zum ersten Mal, seit sich das Projekt im Besitz von SEMAFO befindet, sind Explorationsarbeiten auf unserem Zielgebiet Mankan im nördlichen Teil des Grundstücks im Gange.



Aurélien Bonneviot, CEO von Robex, dazu: "Der Abschluss der MS für das Kiniero-Goldprojekt ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Projekterschließung, da die Optimierungen im Rahmen der MS und die aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu einem stärkeren Projekt mit verbesserter Wirtschaftlichkeit führen.

Seit der Ankündigung der Übernahme von Kiniero am 20. April 2022 haben wir unsere Anlage so verbessert, dass sie nun eine prognostizierte Nutzungsdauer von 9,5 Jahren erreicht. Kiniero wird nun voraussichtlich in den ersten sieben Jahren im Durchschnitt über 100 koz pro Jahr erreichen, und wir werden weiterhin bohren, um den Durchschnittsgehalt, die Produktionskapazität und die Nutzungsdauer hoffentlich zu erhöhen.

In diese MS sind die aktuellen Preise und Angebote, die wir für den Bau eingeholt haben, eingeflossen, was uns Vertrauen in die Vorabschätzungen der Investitionskosten gibt. Die meisten Parameter befinden sich in der Detailplanungsphase, die Bauarbeiter sind vor Ort und wir sind auf dem besten Weg, Mitte 2024 das erste Gold zu gießen.

Während die MS eine 21 %ige Erhöhung der Mineralreserven beinhaltet, stellt dies nur einen Bruchteil der gesamten Mineralressourcen dar, und wir streben in den kommenden Jahren weitere Umwandlungen von Mineralressourcen in Mineralreserven an. Mit mehr als 1 Mio. Unzen abgeleiteten Mineralressourcen in einem Umkreis von 10 km um die Aufbereitungsanlage sehen wir das Potenzial für beträchtliche Verlängerungen der Nutzungsdauer und ein schnelles Wachstum der Anlage innerhalb eines kurzen Zeitrahmens.

Angesichts dieser hervorragenden Ergebnisse wird Robex seine Bemühungen auf das bereits angekündigte Schuldenpaket mit Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. konzentrieren".1

1 Zukunftsgerichtete Aussage. Siehe den Abschnitt "Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen" in dieser Pressemitteilung

Wesentliche Aspekte der Machbarkeitsstudie

Das aus der Kiniero-Lagerstätte geförderte Erz wird voraussichtlich in einer standardmäßigen Kohlenstoff-Auslaugungs-/Gravitations-Anlage (Carbon-in-Leach/Gravity, "CIL") mit einer Kapazität von 3,0 mt verarbeitet werden. Es wird erwartet, dass die Mine im Tagebau mit konventionellen Abbaumethoden betrieben wird.

Tabelle 2: Wesentliche Aspekte der Kiniero-MS

Einheiten Wert Anlage, Größe und Investitionen Kapazität der Anlage Mt 3,0 Anfangskapital ab 01.01.23 Mio. USD 160 Mineralreserven und -ressourcen (einschließlich Haldenbeständen) Wahrscheinliche Mineralreserven koz 968 Angezeigte Ressourcen (inkl. Reserven) koz 1.481 Abgeleitete Ressourcen koz 1.090 Abbaubetrieb LoM - insgesamt geförderte Tonnen Erz kt 81.715 LoM - insgesamt geförderte Abfälle in Tonnen kt 60.304 LoM - geförderte Tonnen Erz ab Grube kt 21.410 Durchschnittlich geförderte Menge g/t Au 1,27 LoM - Abraumverhältnis W:O 2,8 Verarbeitungsbetrieb LoM - verarbeitete Tonnage kt 27.665 Durchschnittlich verarbeitete Menge g/t Au 1,09 g/t LoM - Durchschnittliche Verwertung % 87,2 % Produktion und Kosten im Überblick LoM - Produktion koz/Au 851 Durchschnitt der ersten drei Jahre der Produktion p.a. koz/Au 105 LoM - durchschnittliche Produktion p. a. koz/Au 90 AISC USD/oz 980



Tabelle 3: Sensitivität des Kiniero-Projekts gegenüber dem Goldpreis (Basisfall und RPEEE*) ab 1. Juli 2023

Einheiten 1.650 USD/oz

(Basisfall) 1.950 USD/oz

(RPEEE-Goldpreis) Renditen vor Steuern NPV5% Mio. USD 251 437 IRR % 42 % 65 % Amortisationszeit Jahre 3,4 2,7 Renditen nach Steuern NPV5% Mio. USD 170 301 IRR % 31 % 48 % Amortisationszeit Jahre 4,3 3,2

* Vernünftige Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Ausbeute (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction, "RPEEE") oder Goldpreis, der für Mineralressourcen verwendet wird.

Wie in Abbildung 1: Zusammenfassung der Goldproduktion und der AISC über die Nutzungsdauer unten dargestellt, zeigt die Studie, dass Kiniero in der Lage ist, durchschnittlich 90 koz Gold pro Jahr zu AISC von 980 USD/oz über die gesamte Nutzungsdauer zu liefern, da bei der Optimierung des Minenplans eine stabile, lange Lebensdauer der Mine im Vordergrund stand und nicht eine Spitzenproduktion im Vorfeld. In den kommenden Jahren beabsichtigt Robex, seine Explorationsbemühungen fortzusetzen, um die Nutzungsdauer weiter zu verlängern und die jährliche Produktion zu steigern.

Abbildung 1: Zusammenfassung der Goldproduktion und der AISC über die Nutzungsdauer





EINZELHEITEN DER MACHBARKEITSSTUDIE

Überblick

Das Projekt befindet sich im Osten Guineas in der Präfektur Kouroussa. Es liegt etwa 27 km südöstlich der Stadt Kouroussa und 546 km von Conakry, der Hauptstadt Guineas, entfernt (Abbildung 2: Regionale Lage des Kiniero-Goldprojekts und regionale Infrastruktur in Guinea).

Das Kiniero-Goldprojekt ist ein 470,48 km² großes Ausbeutungs- und Explorationslandpaket, das aus dem angrenzenden Lizenzgebiet Kiniero und dem Lizenzgebiet Mansounia besteht. Das Kiniero-Projekt ist eine der größten Goldkonzessionen in Guinea.

Abbildung 2: Regionale Lage des Kiniero-Goldprojekts und regionale Infrastruktur in Guinea





Die Goldvorkommen von Kiniero, die sich im produktiven Siguiri-Becken befinden, wurden in den frühen 1900er Jahren entdeckt und anschließend bis 2002 erkundet, als die Goldproduktion unter der Eigentümerschaft von Semafo Inc. und ihrer Tochtergesellschaft Semafo Guinée SA begann.

Die historische Kiniero-Goldmine war ein Tagebaubetrieb, der in seiner 12-jährigen Betriebszeit 418.000 Unzen Gold produzierte. Die Mine wurde Anfang 2014 in den Wartungs- und Erhaltungszustand versetzt.

Robex nimmt nun die Kiniero-Goldmine als langlebigen Tagebaubetrieb wieder in Betrieb und baut dazu eine neue 3-Mtpa-Verarbeitungsanlage.

Angesichts des großen Explorationspotenzials, einer Kombination aus anlagennahen Brownfields und bekannten Erweiterungen sowie großflächigen Greenfield-Zielen, strebt Robex in den nächsten Jahren (i) die Entdeckung von Mineralressourcen im gesamten Gebiet der Kiniero-Explorationsgenehmigung und (ii) die Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven an.

Auf den zahlreichen identifizierten Lagerstätten wird derzeit ein umfangreiches Bohrprogramm durchgeführt, um die Ressourcenbasis zu vergrößern und die Nutzungsdauer von Kiniero zu verlängern, indem vor allem die Bohrdichte in der Tiefe und entlang der bekannten Streichenerweiterungen erhöht wird.

Seit Beginn der Bauarbeiten ist Robex bestrebt, die Dorfgemeinschaften in die Entwicklung der Mine einzubeziehen und nachhaltige Energiequellen zu erschließen, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern und zu begrenzen.

Geologie

Das Grundstück befindet sich im Kiniero-Goldgebiet des Siguiri-Beckens, das im Nordosten Guineas liegt und sich bis ins Zentrum Malis erstreckt. Geologisch gesehen umfasst das Siguiri-Becken einen Teil des westafrikanischen Birimian-Grünsteingürtels, der intrusive Vulkane (ultramafisch bis intermediär) und Sedimente umfasst, die größtenteils im Zeitraum von 2,13 Ga bis 2,07 Ga abgelagert wurden.

Die vulkanischen und sedimentären Lithologien bestehen aus feinkörnigen Sedimentgesteinen (Schiefer und Schluffsteine) mit einigen eingelagerten vulkanischen Gesteinen. Die tektonischen Korridore aus Sandstein und Grauwacke wurden bevorzugt umgewandelt und lokal verkieselt, wodurch ausgedehnte Sprödbruchnetze entstanden sind. Diese wiederum haben aufsteigende mineralisierte hydrothermale Flüssigkeiten beherbergt.

Die Lagerstätten auf dem Grundstück stehen in Zusammenhang mit der proterozoischen Birimian-Orogenese in Westafrika. Die meisten Goldmineralisierungen im westafrikanischen Kraton sind in Scherzonen untergebracht und strukturell kontrolliert, wobei die Lithologie einen geringen, lokalen Einfluss hat. Die im Kiniero-Goldgebiet entwickelte Mineralisierung entspricht diesem allgemeinen Mineralisierungsstil.

Auf dem Grundstück wurden insgesamt 47 Goldanomalien identifiziert, von denen fünf Lagerstättencluster (Sabali, Mansounia, SGA, Jean und Balan) ausreichend erkundet wurden, um die Schätzung von Mineralressourcen zu ermöglichen.

Abbildung 3: Lage der wichtigsten Kiniero-Lagerstätten und Querschnitte (A-B, C-D) und Abbildung 4: Querschnitte durch die Lagerstätten SGA (A-B) und Sabali South (C-D) veranschaulichen die Lage der Kiniero-Hauptlagerstätte sowie Querschnitte durch die Lagerstätten SGA und Sabali South. Die ausgewählten Querschnitte zeigen die 0,3 g/t Goldgehalt-Shell, Gruben- und RPEEE (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction) Shells, signifikante Goldabschnitte (mindestens 2 m bei 0,5 g/t) und Regolith-Profile in jeder Lagerstätte. Abschnitt A-B, der SGA durchquert, zeigt die beträchtliche nordöstliche Streichen- und Tiefenerweiterung der Lagerstätte. Abschnitt C-D, der Sabali South durchquert, zeigt das tief verwitternde Saprolit- und Saprockprofil der Lagerstätte im Osten (in Bereichen über 100 m).

Abbildung 3: Lage der wichtigsten Kiniero-Lagerstätten und Querschnitte (A-B, C-D)





Abbildung 4: Querschnitte durch die Lagerstätten SGA (A-B) und Sabali South (C-D)





Mineralreserven und -ressourcen

Die MS basiert auf der aktualisierten Mineralressourcenschätzung, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, die ein Umwandlungsverhältnis von Ressourcen zu Reserven für die In-situ-Schätzung von 68 % aufweist. Die Mineralressourcenschätzung schließt die Mineralreserven ein.

Tabelle 4: Zusammenfassung der Mineralreserven und -ressourcen

100 %-Basis Tonnage

(Mt) Gehalt

(Au g/t) Inhalt

(koz) Wahrscheinliche Mineralreserven (in situ) 21,41 1,27 872 Wahrscheinliche Mineralreserven (Haldenbestände) 6,26 0,48 96 Wahrscheinliche Mineralreserven insgesamt 27,67 1,09 968 Angezeigte Mineralreserven (in situ) 31,59 1,32 1.342 Angezeigt (Haldenbestände) 11,61 0,37 139 Angezeigte Mineralressourcen insgesamt (einschließlich Mineralreserven) 43,20 1,07 1.481 Abgeleitete Mineralressourcen 28,61 1,19 1.090

Hinweise:

Der Stichtag für die Mineralreserven ist der 1. Juni 2023.



Der Stichtag für die Mineralressourcenschätzung ist der 12. November 2022.



Der Stichtag für die Schließung der Probendatenbank, die über die In-situ-Mineralressourcen informiert, ist der 17. August 2022. Das Datum der Schließung der Datenbank für die Halden ist der 12. November 2022.



Die Mineralreserven werden unter Zugrundelegung eines langfristigen Goldpreises von 1.650 USD pro Feinunze für alle Abbaugebiete geschätzt, während die Tagebau-Mineralressourcen unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 1.950 USD/oz auf konzeptionelle Tagebaue beschränkt wurden.



Mineralreserven werden in Form von gelieferten Tonnen und Gehalten vor der Gewinnung angegeben.



Mineralreserven werden durch Grubenoptimierung definiert und basieren auf variablen Break-even-Schwellenwerten, die durch die Prozessbestimmung und die metallurgische Gewinnung bestimmt werden.



Die Metallausbeute ist unterschiedlich und hängt von der Art des Materials und dem Abbaugebiet ab.



Tagebauverdünnung und geologischer Erzverlust werden durch die Anwendung von 1 m Verdünnungsskins auf das Ressourcenblockmodell mit Hilfe von Mining Shape Optimiser (MSO) angewendet.



Die qualifizierten Personen, die gemäß NI 43-101 für diese Punkte des technischen Berichts verantwortlich sind, sind sich keiner bergbaulichen, metallurgischen, infrastrukturellen, genehmigungsrechtlichen oder anderen relevanten Faktoren bewusst, die die Mineralreservenschätzungen wesentlich beeinflussen könnten.



Die identifizierten Mineralreserven und -ressourcen werden gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven klassifiziert, die vom Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum angenommen wurden und in NI 43-101 enthalten sind.



Abbauverwertung von 99 % für verwässerte Tagebaubestände zur Berücksichtigung von Betriebsverlusten.



Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurde von Herrn Ingvar Kircher erstellt, der eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 ist und der zum relevanten Zeitpunkt keine Verbindung zu Robex oder seinen Tochterunternehmen hat oder hatte, mit Ausnahme einer unabhängigen Berater-/Auftraggeberbeziehung.



Die Schwellenwertgehalte für die Meldung der Mineralressourcen sind:



SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,5 g/t Au, Saprolith (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, frisch 0,6 g/t Au.



Sabali South: Laterit 0,5 g/t Au, Saprolith (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0.7 g/t Au, frisch 0,9 g/t Au.



Sabali North und Central: Laterit 0,5 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,9 g/t Au, frisch 0,8 g/t Au.



West Balan: Laterit 0,5 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,4 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, frisch 0,6 g/t Au.



Die als Mineralressourcen gemeldeten Haldenbestände wurden auf jene Halden beschränkt, die einen Durchschnittsgehalt von mehr als 0,3 g/t Au aufweisen.



Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.



Die Schätzungen können durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden. Bitte beachten Sie die "Zukunftsgerichteten Aussagen" weiter unten sowie den technischen Bericht für das Kiniero-Goldprojekt, der gemäß NI 43-101 erstellt und innerhalb der nächsten 45 Tage auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wird.



Die Tonnage und der Gehalt sind in metrischen Einheiten angegeben. Das enthaltene Au wird in Feinunzen angegeben.



Summen können aufgrund von Rundungen abweichen.

Exploration

Das für 2023 geplante Explorationsprogramm des Kiniero-Projekts umfasst eine Kombination aus Brown- und Greenfield-Explorationsaktivitäten. Die Greenfield-Aktivitäten umfassen die Fortsetzung des lizenzweiten Bodengeochemie-Programms (BLEG), das sich auf die Fertigstellung des Northern Block-Gebiets in der Kiniero-Lizenz konzentriert. Darüber hinaus ist eine erste RC-Bohrkampagne im nördlichen Block geplant, die die Lagerstätten Mankan, Heriko und "Filon Bleu" zum Ziel hat. Die Bohrungen werden auf den bereits von SMG gewonnenen Explorationsdaten und den von Semafo durchgeführten historischen Bohrungen aufbauen, um die Lagerstätten weiter abzugrenzen.

Die Brownfield-Exploration wird aus Schürfungen und Bohrungen in und um die Lagerstätten nahe der Mine bestehen. Bei den Bohrungen handelt es sich um eine Kombination aus Diamant- und RC-Bohrungen, mit denen zwei Ziele verfolgt werden, nämlich die Erweiterung der Ressourcen und die Umwandlung von Ressourcen in Reserven. Die Bohrungen werden sich auf vier Lagerstätten konzentrieren: SGA, NEGD, Sabali South und Mansounia Central. SGA, NEGD und Sabali South werden Bohrungen zur Erweiterung der Ressourcen durch Erweitern der Streichen und der Tiefe sowie Bohrungen zur Umwandlung der Reserven umfassen. Ein Rasterbohrprogramm bei Mansounia Central soll die Ressource weiter abgrenzen und aufwerten.

In den verschiedenen Lagerstätten sollen insgesamt etwa 5.000 m Diamant- und 65.000 m RC-Bohrungen durchgeführt werden. Das Bohrprogramm wird jedoch ein iterativer Prozess sein, der auf den laufenden Ergebnissen und deren Auswirkungen beruht. Daher kann der Plan geändert und an etwaige Änderungen der Strategie angepasst werden.

Abbaubetrieb

Der Abbau bei Kiniero wird voraussichtlich im konventionellen Tagebau mit Lkw und Bagger in den Gruben SGA, Jean, SGD, Sabali South sowie Sabali North und Central erfolgen. Dabei kommen Bagger der Größe Komatsu PC1250 zum Einsatz, die auf 5 m breiten Bänken und 2,5 m breiten Gräben abbauen und 55 t schwere Volvo A60H-Förderfahrzeuge beladen.

Der Abbau in den oberen Oxidschichten wird im freien Graben erfolgen, wobei in den Bereichen, in denen das Übergangsmaterial in frisches Gestein abgebaut wird, Bohr- und Sprengarbeiten erforderlich sind. Die Tatsache, dass die Oxid- und Übergangszonen frei schürfbar sind, wurde durch den umfangreichen früheren Abbau am Standort bestätigt. Bohr- und Sprengarbeiten werden für etwa 1 % des Oxidmaterials, 40 % des Laterits, 60 % des Übergangsmaterials und 100 % des frischen Materials erforderlich sein.

Das Erz wird in der Grube nach Material und Erzgehalt kategorisiert und zur Erzlagerstätte (Mine Ore Pad, MOP) transportiert. Die Abfälle werden von der Volvo A60H-Flotte zur nächstgelegenen Deponie transportiert.

Der historische Abbau in Jean, SGA und SGD hat zu Grubenseen geführt, die vor dem erneuten Abbau entwässert und gereinigt werden müssen.

Die wichtigsten Abbauinfrastrukturen wie Gruben, Abraumhalden, Halden und Transportwege sind in Abbildung 5: Layout der wichtigsten Abbauinfrastrukturen dargestellt.

Abbildung 5: Layout der wichtigsten Abbauinfrastrukturen





Verarbeitungsbetrieb

Soutex Inc. ("Soutex") wurde von Robex mit der detaillierten Planung der neuen Verarbeitungsanlage beauftragt. Das Design der Verarbeitungsanlage basiert auf einem metallurgischen Fließschema, das für einen flexiblen Betrieb zwischen den verschiedenen Erztypen entwickelt wurde, wobei der Durchsatz und die Goldgewinnung beibehalten werden. Das Erz wird vor Ort in einer zentral gelegenen Verarbeitungsanlage in der Nähe der Abbaugebiete verarbeitet. Das Gold wird in einer Aufbereitungsanlage gewonnen, die für die Verarbeitung einer Mischung aus Oxid-, Laterit-, Übergangs- und frischen Erzen aus verschiedenen Erzlagerstätten konzipiert wurde.

Oxid- und obere Übergangserze (weich) benötigen weniger Zerkleinerungsenergie als Laterit und frische Erze (hart). Aufgrund der klebrigen Beschaffenheit von Oxiderzarten stellen sie jedoch andere Herausforderungen bei der Handhabung dar, was spezielle Brechanlagen für weiche und harte Erze rechtfertigt. Bei der Planung der Verarbeitungsanlage wurde von einer Nennkapazität von 3,0 Mtpa ausgegangen. Das Fließschema umfasst Zerkleinerung, halbautogenes Mahlen (Semi-autogenous Grinding, SAG), Schwerkraftkonzentration, Eindickung, CIL-Laugung, Zadra-Elution, Gold-Elektrolyse sowie Kohlenstoffregeneration und SO2-Entgiftung, die sich in der Branche bewährt haben.

Abbildung 6: 3D-Verarbeitungsanlage





Infrastruktur

Das Projekt profitiert von einer guten Infrastruktur in unmittelbarer Nähe des Standorts und erfordert nur eine begrenzte Umsiedlung, da sich auf dem Gelände keine Dörfer befinden. Die bestehende Abbauinfrastruktur wird saniert, wobei nur minimale zusätzliche Infrastrukturen erforderlich sind.

Darüber hinaus konzentrierten sich die ersten Arbeiten auf den Ausbau der Infrastruktur des Standorts, um einen reibungslosen Übergang zum Bau zu ermöglichen. Die Zufahrtsstraßen zur Mine vom nationalen Straßennetz aus, die Umzäunung der Mine und die Erdarbeiten für das Baulager wurden bereits im Rahmen der ersten Arbeiten, die in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 anfallen, abgeschlossen.

Zur Unterstützung des Abbaus, der Verarbeitung und der Abfallentsorgung im Rahmen der Abbaulizenz werden neue Infrastrukturen geschaffen, darunter eine Stromleitung, Dieselgeneratoren, zusätzliche Einrichtungen am Standort und Unterkünfte für das Personal.

Stromversorgung

Das Projekt wird ein Diesel-Solar- und Batteriespeicher-Hybridkraftwerk nutzen, das aus Dieselgeneratoren mit einer Kapazität von ca. 13.286 kW, einer Photovoltaikanlage (PV) mit einer Gesamtkapazität von ca. 18.030 kWp/14.400 kW und einem Batteriespeichersystem mit einer Kapazität von 6 MWh/12 MW besteht. Robex verfolgt eine klare Politik zur Verringerung der CO2-Emissionen, die durch seine Tätigkeiten vor Ort entstehen.

Das Hybridkraftwerk wurde auf der Grundlage von Vivo Energy entwickelt, das als unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) Strom liefert. Vivo Energy wird für den gesamten Energiebedarf der Mine und die Brennstoffspeicherkapazität verantwortlich sein. Der Dieselgenerator wird die Hauptquelle für die Stromversorgung sein. Die PV-Batterieanlage wird die Wärmeerzeugung während der Sonnenstunden mit Unterstützung eines Batteriespeichersystems (Battery Energy Storage System, BESS) um bis zu 40 % ersetzen.

Die PV-Batterie- und Dieselgeneratoranlage wird über eine eigene Stromleitungsinfrastruktur direkt an die Hauptschalttafel der Mine mit einer Hochspannung von 15 KV angeschlossen. Die Verteilung wird das Lager, die Anlage, die Abbauwerkstätten und das Abraumlager (Tailings Storage Facility, "TSF") über die Hauptschalttafel der Mine versorgen.

Wasser

Das Wasser für den Betrieb soll aus dem geplanten TSF (vorrangig), aus der Entwässerung der historischen Gruben und aus Bohrlöchern stammen. Es wurden Mittel für die Beschaffung und Installation von industriellen Umkehrosmoseanlagen bereitgestellt. Die Wasserversorgung der Umkehrosmoseanlagen erfolgt über vorhandene Bohrlöcher in der Nähe jedes Lagers.

Das Brauchwasser wird in erster Linie aus rezirkuliertem TSF-Wasser gewonnen. Es wird kontinuierlich aus dem TSF in den Brauchwasserteich und in die Aufbereitungsanlage zurückgeführt, hauptsächlich in den Mahlbereich. Eine im Brauchwasser befindliche Pumpe speist das Brauchwasserverteilungsnetz der Mühle. Über den Überlauf des Frischwassertanks wird dem Brauchwasserteich Rohwasser zugeführt, um die Brauchwasserverluste zu kompensieren. Die vorgeschlagene Wasserversorgung reicht aus, um den Bedarf der Verarbeitungsanlage zu decken.

Abraum

Epoch Resources (Pty) Ltd (Epoch) wurde von SMG mit der detaillierten Planung des neuen TSF beauftragt. Das vorgeschlagene TSF soll über einen Zeitraum von 12 Jahren 36 Mt Abraum mit einer Rate von 250 ktpm (3 Mtpa) aufnehmen können. Das erforderliche Lagervolumen für den Abraum wurde auf der Grundlage einer geschätzten durchschnittlichen In-situ-Trockendichte des Bergematerials von 1,39 t/m3, einem spezifischen Gewicht der Partikel (SG) von 2,77 t/m3 und einem geschätzten durchschnittlichen In-situ-Leerraumverhältnis von 1 berechnet.

Das TSF wird voraussichtlich in mehreren Phasen als Vollcontainment-Anlage gebaut, wobei das Becken und die Innenseiten der Containment-Wände mit einer HDPE-Auskleidung versehen werden, um das Risiko einer Grundwasserverschmutzung zu verringern. Es wird erwartet, dass Verwaltungs- und Überwachungssysteme eingeführt werden, um sicherzustellen, dass die mit der Anlage verbundenen Risiken im Einklang mit anerkannten Praktiken und Standards ermittelt und gemindert werden.

Abbildung 7: Standortinfrastruktur des Kiniero-Komplexes





Zusammenfassung der Betriebskosten

Die Schätzungen der Betriebskosten für den Bergbau wurden von AMC Mining Consultants (UK) Ltd ("AMC") erstellt. Die Verarbeitungskosten wurden von Soutex erstellt, während die Schätzungen der Infrastruktur und der allgemeinen und administrativen Betriebskosten (General and Administration, "G&A") von Robex erstellt und von AMC überprüft wurden. Die LoM-Betriebskosten pro Einheit sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 5: LoM-Betriebskosten pro Einheit

(USD/t verarbeitetes Erz) Betriebskosten Raffinierungs- und Transportkosten 0,1 Abbaukosten 10,7 Verarbeitungskosten 12,8 G&A 2,1 Summe 25,7

Zusammenfassung der Kapitalkosten

Der Kostenvoranschlag für die Verarbeitungsanlage wurde von Soutex mit Beiträgen von Epoch für den TSF und von Robex für die Wasserinfrastruktur und die Zufahrtsstraßen erstellt. Robex hat Schätzungen für die Einrichtung der Mine, die Infrastruktur, die Hochspannungsversorgung und die Kosten für den Eigentümer vorgelegt.

Ab dem 1. Januar 2023 werden die gesamten LoM-Kapitalkosten auf 234 Mio. USD geschätzt, einschließlich 160 Mio. USD Anfangsinvestitionen, 31 Mio. USD Erschließungsinvestitionen nach der Bauphase und 43 Mio. USD Betriebskapital, wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Die anfänglichen Kapitalkosten beinhalten eine Unvorhersehbarkeit von 8 %, während die Investitionskosten während des Betriebs eine Unvorhersehbarkeit von 5 % beinhalten.

Tabelle 6: Zusammenfassung der geschätzten Kapitalkosten

Kategorie, in TUSD Anfangsinvestitionen Investitionskosten während

des Betriebs Nachhaltige Investitionskosten

LoM Kapitalkosten

insgesamt LoM Abbau 9.064 - 3.091 12.155 Verarbeitungsanlage 91.346 - 13.279 104.625 TSF 19.648 29.372 6.640 55.660 Infrastruktur 8.617 - - 8.617 G&A 15.730 - - 15,73 Sonstige Kosten 6.102 - 505 6.607 Schließungskosten - - 19.866 19.866 Unvorhersehbarkeit 9.389 1.473 - 10.862 Summe 159.896 30.845 43.381 234.122

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, und bis zum 30. Juni 2023 werden voraussichtlich 27 Mio. USD der 160 Mio. USD (das entspricht 17 % der Gesamtkosten) ausgegeben sein. Das erste Gold soll Mitte 2024 gegossen werden.

Die Schließungskosten wurden von ABS Africa auf insgesamt 19,9 Mio. USD geschätzt. Dazu gehören Bauunternehmer, Vorlauf- und allgemeine Kosten, technische Planung und Umweltgenehmigungen.

Umwelt und Soziales

Nach dem Bergbaugesetz müssen alle Antragsteller für eine Abbaulizenz eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessment, "ESIA") vorlegen. Robex hat die ESIA in den letzten Wochen abgeschlossen. Derzeit sind Robex keine Einwände gegen die Entwicklung des Projekts bekann

Die Umweltgenehmigung für das Projekt wurde erteilt, und ein Umwelt- und Sozialmanagementplan (Environmental and Social Management Plan, "ESMP") wird umgesetzt, um das Engagement von Robex in der lokalen Gemeinschaft zu steuern und sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Umweltverpflichtungen erfüllt und die Auswirkungen der Mine so gering wie möglich hält. Der ESMP dient dazu, die Einhaltung der Umweltvorschriften, Überwachungs- und Managementmaßnahmen zu gewährleisten und wird von der Vorbereitung des Standorts bis zur Stilllegung und Schließung umgesetzt.

Robex ist der Ansicht, dass sein wichtigster Beitrag zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Entwicklung darin besteht, seine Mitarbeiter vor Ort bei der Erlangung oder Vervollständigung ihrer beruflichen Qualifikationen zu unterstützen und so eine lange berufliche Laufbahn zu gewährleisten. Robex beabsichtigt, das Konzept der Minenschule von seinem bestehenden Betrieb in Mali auf Guinea zu übertragen und strebt einen Anteil von mehr als 90 % einheimischer Fachkräfte an.

Während der Bauarbeiten werden etwa 450 Mitarbeiter vor Ort sein. Während der Betriebsphase wird das Team aus 400 Robex-Mitarbeitern (ohne Exploration) und 450 Auftragnehmern bestehen.

Eigentum, Genehmigungen, Steuern und Lizenzgebühren

Sobald ein Abbauabkommen mit der Regierung von Guinea unterzeichnet ist, wird Robex zu 85 % an Kiniero beteiligt sein, während Soguipami (die staatliche Bergbaugesellschaft Guineas) einen Anteil von 15 % halten wird. Vorbehaltlich der 15-prozentigen Beteiligung der Regierung von Guinea hat Robex außerdem das ausschließliche Recht, das vollständige Eigentum an der Mansounia-Betriebslizenz zu erwerben, und zwar im Rahmen eines technischen Partnerschaftsabkommens, das mit Penta Goldfields Company S.A. geschlossen wurde, sofern bestimmte aufschiebende Bedingungen erfüllt werden. Robex hat bei der Regierung von Guinea einen Antrag auf Umwandlung der Lizenzen in Betriebsgenehmigungen gestellt. Letztlich wird Robex 85 % der Anteile an Kiniero und Mansounia besitzen, der Rest gehört dem guineischen Staat. Für beide Grundstücke gilt dieselbe Abbaukonvention.

Vorbehaltlich der Anpassung an eine Bergbaukonvention wurde in den MS der Körperschaftssteuersatz von 30 % des Bruttogewinns angewandt. Auf alle Verkäufe wurden eine Lizenzgebühr von 5,5 %, ein Beitrag von 1 % an den lokalen Bergbauentwicklungsfonds und eine private Lizenzgebühr von 0,5 % erhoben.

FINANZANALYSE

Für das Projekt wurde eine wirtschaftliche Analyse anhand eines Cashflow-Modells durchgeführt. Das Modell wurde anhand jährlicher Cashflows erstellt, die die jährlich verarbeiteten Tonnagen und Gehalte für die CIL-Einspeisung, die Verarbeitungsgewinne, die Metallpreise, die Betriebskosten und Raffinierungsgebühren, die Lizenzgebühren und die Investitionsausgaben (sowohl anfänglich als auch dauerhaft) berücksichtigen. Für die Zwecke des Goldverkaufs wurde ein Auszahlungsfaktor von 99,95 % angenommen.

Bei der Finanzanalyse wurde ein Basispreis von 1.650 USD/oz zugrunde gelegt. Die finanzielle Bewertung des Projekts erfolgt auf der Grundlage von "100 % Eigenkapital", wobei die Fremd- und Eigenkapitalquellen nicht berücksichtigt werden. Für die Auswirkungen der Inflation wurde keine Vorsorge getroffen. Abzinsung und IRR-Berechnungen wurden ab dem 1. Juli 2023 unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 5 % durchgeführt. Kapitalkosten, die bis zum 30. Juni 2023 ausgegeben werden, gelten als versenkt.

Tabelle 7: Zusammenfassung der Kosten über die Nutzungsdauer

Für die gesamte Nutzungsdauer, ab 1. Juli 2023 Summe in

Mio. USD Kosten pro Einheit in

USD/t gemahlenes Erz Kosten

USD/oz Raffinierungs- und Transportkosten 1,6 0,1 1,9 Abbaukosten 296,5 10,7 348,5 Verarbeitungskosten 355,1 12,8 417,5 G&A Guinea 58,9 2,1 69,2 Standortkosten insgesamt 712,1 25,7 837,1 Staatliche Lizenzgebühren 91,2 3,3 107,3 Private Lizenzgebühren 7,0 0,3 8,3 Betriebskosten insgesamt 810,3 29,3 952,6 Nachhaltige Kosten 23,5 0,8 27,6 Erhaltungskosten (All-In Sustaining Costs) 833,8 30,1 980,2 G&A außerhalb von Guinea 32,3 1,2 38,0 Entwicklungskosten 164,1 5,9 192,9 Schließungskosten 19,9 0,7 23,4 Gesamtkosten 1.050,0 38,0 1.234,5

Die nachstehende Tabelle zeigt die Sensitivität des Projekts in Bezug auf NPV, IRR und die Amortisationsdauer in Abhängigkeit vom Goldpreis ab dem 1. Juli 2023.

Tabelle 8: Rendite Goldpreis - Sensitivitäten

Einheiten 1.650 USD/oz

(Basisfall) 1.950 USD/oz

(RPEEE-Goldpreis) Renditen vor Steuern NPV5% Mio. USD 251 437 IRR % 42 % 65 % Amortisationszeit Jahre 3,4 2,7 Renditen nach Steuern NPV5% Mio. USD 170 301 IRR % 31 % 48 % Amortisationszeit Jahre 4,3 3,2

Qualifizierte Person

Wissenschaftliche oder technische Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Mineralressourcen beziehen, wurden von Herrn Ingvar Kirchner, einem Vollzeitangestellten von AMC Consultants (Pty) ltd, erstellt oder überwacht. Herr Kirchner ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining & Metallurgy und ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für das von ihm durchgeführte Projekt relevant sind, um als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 zu gelten.

Die wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Geologie, Exploration, Bohrungen und Probenvorbereitung, Analysen und Sicherheit beziehen, wurden von Nicholas Szebor, einem Vollzeitangestellten von AMC Consultants (UK) ltd, erstellt oder beaufsichtigt. Herr Szebor ist ein Chartered Geologist der Geological Society of London (CGeol) und der European Federation of Geologists (EurGeol) und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für das in Betracht gezogene Projekt, das er durchführt, relevant ist, um als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 zu gelten.

Die wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralreserven und den Abbau beziehen, wurden von Alan Turner, einem Vollzeitmitarbeiter von AMC Consultants (UK) ltd, erstellt oder überwacht. Herr Turner ist Diplomingenieur und professionelles Mitglied des Institute of Materials, Minerals and Mining (IMMM) und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für das von ihm durchgeführte Projekt relevant ist, um als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 zu gelten.

Die wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Geotechnik beziehen, wurden von Jody Thompson, dem Gründer und leitenden Ingenieur von TREM Engineering in Südafrika, erstellt oder beaufsichtigt. Herr Thompson ist ein von der südafrikanischen Bergbaukammer zertifizierter Gesteinsmechanik-Ingenieur, ein vollwertiges Mitglied des South African Institute of Rock Engineering, ein Mitglied des South African Institute of Mining and Metallurgy und ein Mitglied der International Society of Rock Mechanics; er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den in Frage kommenden Rohstoff, die Art der Mineralisierung und die Tätigkeit, die er durchführt, relevant ist, um als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 zu gelten.

Die wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Metallurgie und die Verarbeitungsergebnisse beziehen, wurden von Herrn Antoine Berton, einem Vollzeitangestellten von Soutex, erstellt oder beaufsichtigt. Herr Berton ist Mitglied des Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für das in Betracht gezogene Projekt, das er durchführt, relevant ist, um als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 zu gelten.

Die wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Ergebnisse der Absetzanlage beziehen, wurden von Herrn Guy Wiid, einem ständigen Mitarbeiter von EPOCH RESOURCES PTY, erstellt oder überwacht. Herr Wiid ist professioneller Ingenieur in gutem Ansehen beim Engineering Council of South Africa und ein eingetragener Ingenieur in gutem Ansehen bei der American Society of Civil Engineers und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für das in Betracht gezogene Projekt, das er unternimmt, relevant ist, um als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 zu gelten.

Die wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Ergebnisse in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung beziehen, wurden von Herrn Faan Coetzee, einem Vollzeitmitarbeiter von ABS AFRICA PTY, erstellt oder beaufsichtigt. Herr Coetzee ist als professioneller Naturwissenschaftler beim südafrikanischen Rat für naturwissenschaftliche Berufe registriert und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für das von ihm durchgeführte Projekt relevant ist, um als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 zu gelten.

Herr Ingvar Kirchner, Herr Nicholas Szebor, Herr Alan Turner, Herr Jody Thompson, Herr Antoine Berton, Herr Guy Wiid und Herr Faan Coetzee haben alle die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf die oben genannten Fachgebiete beziehen, geprüft und genehmigt und stehen bzw. standen zum relevanten Zeitpunkt in keiner Verbindung zu Robex oder seinen Tochtergesellschaften, mit Ausnahme einer unabhängigen Berater-/Auftraggeberbeziehung. Die entsprechenden qualifizierten Personen haben die veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zugrunde liegen, überprüft. Dazu gehörte ein angemessenes Qualitätskontrollprogramm mit Referenzstandards, Leerproben und Duplikaten, um die Integrität aller Testergebnisse zu überwachen. Die QA/QC-Rohdaten wurden an die QP geliefert, die die Daten statistisch überprüft hat. Zu den zusätzlichen Kontrollen, die von der QP durchgeführt wurden, gehörten die Überprüfung historischer QA/QC-Daten und die Überprüfung einer Auswahl von Probenzertifikaten.

Weitere Einzelheiten zu den wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Kiniero-Goldprojekt werden im technischen Bericht über das Kiniero-Goldprojekt enthalten sein, der auf SEDAR unter www.sedar.cominnerhalb der nächsten 45 Tage veröffentlicht wird.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich in den Ländern, in denen es tätig ist, für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit mit dem Ziel, ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Mine Nampala in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran.

Robex wird von zwei strategischen Aktionären unterstützt und hat das Ziel, einer der wichtigsten mittelgroßen Goldproduzenten in Westafrika zu werden.

Weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC. FINANCIAL COMMUNICATIONS RENMARK INC. Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer Robert Thaemlitz Stanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development Account Manager +1 581 741-7421 +1 416 644-2020 oder +1 212 812-7680 E-mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.com (mailto:rthaemlitz@renmarkfinancial.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com)

www.renmarkfinancial.com (http://www.renmarkfinancial.com)



Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprojektionen oder Strategien des Unternehmens oder der Geschäftsleitung beschreiben, können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung von bedingten oder zukunftsgerichteten Begriffen wie "anstreben", "antizipieren", "annehmen", "glauben", "können", "erwägen", "fortsetzen", "könnte", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "Anleitung", "Leitfaden", "Hinweis", "beabsichtigen", "Absicht", "wahrscheinlich", "kann", "möglicherweise", "Ziel", "Gelegenheit", "Ausblick", "Plan", "potentiell", "sollte", "Strategie", "Vorgabe", "wird" oder "würde" oder deren Negativformulierungen zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, das Kiniero-Goldprojekt auf Grundlage der Ergebnisse der MS erfolgreich voranzutreiben, die Fähigkeit des Unternehmens, die in der MS prognostizierten Ergebnisse (einschließlich der Wirtschafts- und Produktionsergebnisse) zu erzielen, sowie Aussagen über die Projektfinanzierungsfazilität des Unternehmens mit Taurus beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Kiniero-Goldprojekt, wie in der MS dargelegt, durchzuführen, einschließlich des Zeitplans dafür: die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben widriger Umstände beim Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; das Verbleiben des Goldpreises auf einem Niveau, das das Kiniero-Goldprojekt rentabel macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das notwendige Kapital zur Finanzierung seiner Betriebe aufzubringen; die Fähigkeit, die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen zu realisieren; und Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien, der lokalen und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen und des Umfelds, in dem das Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: geopolitische Risiken und Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit seinen Betrieben in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte durchzusetzen, und der Möglichkeit von zivilen Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Beschränkungen hinsichtlich der Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich Mineralreserven und Mineralressourcen; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; der Ersatz der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl an Projekten des Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase erreicht (auch aufgrund mangelnder Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die Auswirkungen solcher Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; Beteiligungen und an Dritte zu zahlende Lizenzgebühren; Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des globalen Finanzsystems; die Auswirkungen einer hohen Inflation, wie z. B. höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen; das Risiko anhängiger oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; das Risiko, dass die Aktienkonsolidierung des Unternehmens nicht genehmigt wird und, selbst wenn sie genehmigt wird, die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens nicht erhöht; Volatilität des Marktpreises der Aktien des Unternehmens; steuerliche Risiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen für das Unternehmen; die Erlangung und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten sowie von Genehmigungen und Lizenzen, die für die laufende Geschäftstätigkeit des Unternehmens erforderlich sind; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. der aktuellen COVID-19-Pandemie, auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessenvertretern, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze, Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinschürfern gerät; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinschürfern gerät; der Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Auftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu einer angemessenen Infrastruktur; die Risiken, die mit den potenziellen Haftungen des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlager verbunden sind; Unterbrechungen der Versorgungskette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Mineralexploration und der Erschließung und Produktion von Goldminen verbunden sind; Probleme im Zusammenhang mit dem Wetter und dem Klima; das Risiko von Systemausfällen in der Informationstechnologie und Cybersicherheitsbedrohungen; und das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten zu versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren sollen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten; sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen getätigten abweichen können.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke.

Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr vom 28. April 2023 sowie den Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" der Diskussion und Analyse des Managements vom 28. April 2023 für die am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahre sowie die Diskussion und Analyse des Managements des Unternehmens vom 30. Mai 2023 für die am 31. März 2023 und 31. März 2022 endenden Dreimonatszeiträume, die alle elektronisch auf SEDAR unter www.sedar.comverfügbar sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

