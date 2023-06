Die meistgehandelten Produkte: Fokus auf den DAX

Dominik Auricht

Der Dax® startete heute in den Handel mit einem Minus und notiert unter 15900 Punkten. Damit ist er unter der psychologisch wichtigen Marke von 16000 Punkten. Trotzdem spekulieren manche Marktteilnehmer auf eine kurzfristige Erholung des DAX® mit hohen Hebeln. Nach Powells Ankündigung dass der Zinspeak möglicherweise noch nicht erreicht ist, kamen Aktienindizes weltweit unter Druck. Die amerikanischen Indizes S&P500®, Nasdaq100® und DowJones® haben nach den hohen Ständen der letzten Rally wieder Gewinne abgegeben.

Die Anleger spekulieren auf einen Aufwärtstrend der MTU Aero Engines AG nachdem die Ergebnisprognose erhöht wurde. Der Münchner Triebwerkshersteller rangiert noch unter dem Rekordhoch vor dem Covid-Crash. Nach einer Erholungsrally Anfang des Jahres könnte sich der Kurs nun in die Richtung eines neuen Allzeithoch entwickeln.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC75N9 2,03 15937,79 Punkte 15773,49968 Punkte 78,70 Open End DAX ® Call HC16D4 2,92 15937,79 Punkte 15682,891234 Punkte 54,85 Open End DAX ® Call HC1783 28,90 15937,79 Punkte 13053,501602 Punkte 5,52 Open End DAX ® Put HB12VC 10,54 15937,79 Punkte 16985,033203 Punkte 15,12 Open End DAX ® Put HR7KNS 16,26 15937,79 Punkte 17558,96717 Punkte 9,80 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2023; 11:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XQB 3,41 15920,11 Punkte 16900 Punkte 47,67 12.12.2023 DAX ® Put HC7H23 2,19 15920,11 Punkte 16000 Punkte 68,67 11.07.2023 MTU Aero Engines AG Call HC5HJ6 3,44 233,25 Euro 240 Euro 6,76 18.12.2024 DAX ® Put HC6AV8 1,27 15920,11 Punkte 14500 Punkte 124,79 12.09.2023 DAX ® Put HC7H28 6,12 15920,11 Punkte 16500 Punkte 25,99 11.07.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2023; 12:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC701M 9,98 15920,11 Punkte 16344,25149 Punkte -25 Open End DAX ® Short HC5DR2 2,55 15920,11 Punkte 16556,560526 Punkte -15 Open End DAX ® Long HC2RHW 8,27 15920,11 Punkte 15625,037344 Punkte 20 Open End DAX ® Long HB9WK8 11,64 15920,11 Punkte 15491,538601 Punkte 15 Open End DAX ® Short HC508P 3,80 15920,11 Punkte 16424,027706 Punkte 20 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2023; 12:30 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

