Andritz wird an den japanischen Kraftzellstoffhersteller Hyogo Pulp Industries eine neue Eindampfanlage für Schwarzlauge liefern. Die Anlage wird die beiden bestehenden Eindampflinien des Werks ersetzen. In der Eindampfanlage wird Wasser aus der Schwarzlauge, einem Nebenprodukt der Zellstoffproduktion, verdampft, damit diese im Rückgewinnungskessel des Werks effizient verbrannt werden kann. "Die Technologie von Andritz wird uns helfen, bestehende Engpässe in der Produktion zu beseitigen, und sie unterstützt unseren recyclingorientierten Betrieb", sagt Naoki Ikawa, Representative Executive Director bei Hyogo Pulp Industries.

