Der Aktienkurs der Friedrich Vorwerk Gruppe (FVG) ist gestern bei hohem Volumen, aber ohne besondere Nachrichten, um fast 7 % gestiegen. Dies könnte mit dem allgemein positiven Nachrichtenfluss über Unternehmen, die zur Energiewende beitragen, zusammenhängen. Welcher es den Anlegern ermöglicht, von dem derzeit sehr günstigen Marktsegment zu profitieren. Die allgemeine Situation des Unternehmens hat sich jedoch nicht geändert. Die Rentabilität steht aufgrund von Kostensteigerungen nach wie vor unter Druck, und die Gewinnwarnung vom Jahresanfang ist den Anlegern immer noch im Gedächtnis. Es ist jedoch festzustellen, dass die Auftragsbücher voll sind und das Unternehmen an der Rentabilität arbeitet. In Erwartung einer langfristigen Verbesserung der Margen und des Umsatzwachstums halten die Analysten von AlsterResearch an ihrem BUY-Rating und einem Kursziel von EUR 24,00 fest, was einem Aufwärtspotenzial von >100% entspreche. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE





