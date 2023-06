Ripple, der Marktführer für Enterprise-Blockchain- und Krypto-Lösungen, gab heute bekannt, dass die Monetary Authority of Singapore (MAS) dem Antrag seiner Singapurer Tochtergesellschaft Ripple Markets APAC Pte Ltd auf eine Lizenz als Major Payments Institution "prinzipiell" zugestimmt hat. Mit dieser Lizenz ist Ripple berechtigt, regulierte digitale Zahlungstokenprodukte und -Dienstleistungen in dem Stadtstaat anzubieten und die Inanspruchnahme seines kryptofähigen Dienstes für On-Demand-Liquidität (ODL) bei seinen Kunden stärker auszuweiten.

Im Jahr 2022 erlebte Ripple eine beispiellose Geschäftsdynamik für ODL weltweit wobei dieses Wachstum größtenteils durch den Geschäftsbetrieb in Singapur vorangetrieben wurde. Im Jahr 2022 floss weit mehr als die Hälfte der globalen ODL-Transaktionen durch Singapur, das als Hauptsitz des Unternehmens im Asien-Pazifik-Raum agiert. Infolge dieser steilen Wachstumskurve verdoppelte Ripple im vergangenen Jahr seine Mitarbeiterzahl in Singapur in wichtigen Funktionen wie Geschäftsentwicklung, Compliance, Finanzen, Rechtswesen und Vertrieb mit weiteren Plänen für die Ausdehnung seiner Präsenz in dieser weltweit wachstumsstärksten Region.

"Singapur ist ein führendes globales Finanzzentrum und ein prominentes Tor zur Geschäftswelt im Asien-Pazifik-Raum. Wir sind sehr stolz darauf, eine prinzipielle Lizenz von der MAS erhalten zu haben, die unser Engagement für die Region und eine laufende proaktive Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden weltweit bekräftigt", so Brad Garlinghouse, Chief Executive Officer von Ripple "Die MAS ist weiterhin eine weltweit führende Behörde bei der Erstellung klarer Verkehrsregeln für die Anerkennung der Innovation und des praktischen Nutzens digitaler Vermögenswerte sowie deren Vorteile für das globale Finanzwesen. Wir freuen uns auf die Verstärkung dieser Partnerschaft, um das Wachstum und die Entwicklung des Ökosystems für digitale Assets in Singapur gemeinsam voranzutreiben."

"Immer mehr Länder entwickeln aufsichtsrechtliche Rahmenrichtlinien für Krypto und viele davon beachten die frühe Führungsarbeit von Singapur bei der Entwicklung einer klaren Taxonomie und eines Lizenzierungsrahmens. Diese von der MAS erteilte prinzipielle regulatorische Zulassung wird uns in die Lage versetzen, unsere zukunftsorientierten Kunden besser zu unterstützen, die die Blockchain- und Kryptotechnologien genauer unter die Lupe nehmen und ein integrativeres und schrankenloses Finanzwesen aufbauen möchten", erklärte Stu Alderoty, Chief Legal Officer von Ripple.

Im Rahmen des laufenden Engagements von Ripple mit der MAS wird Brad Garlinghouse am 27. Juni 2023 auf dem Point Zero Forum in Zürich (Schweiz) am Rednerpult stehen, um die durch Investitionen und gut durchdachte Regulierung wiederauflebende Innovation bei digitalen Vermögenswerten zu erörtern.

