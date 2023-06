EQS-News: NevGold Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Wissenschaftl. Publikation

NevGold Corp.: NEVGOLD ENTDECKT 0,80 G/T GOLD AUF 51,5 M AN DER OBERFLÄCHE, EINSCHLIESSLICH 1,40 G/T GOLD AUF 11,3 M IN 10 METER TIEFE UND GIBT PLÄNE ZUR AKTUALISIERUNG DER MINERALRESSOURCEN BEKANNT



22.06.2023 / 14:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia, 22. Juni 2023 - NevGold Corp. ("NevGold" oder "das Unternehmen") (TSXV: NAU) (OTCQX: NAUFF) (Frankfurt: 5E50) freut sich, weitere hochgradige Oxid-Gold-Haufenlaugungsergebnisse vermelden zu können, die von der Oberfläche des Goldprojekts Nutmeg Mountain ("das Projekt" oder "Nutmeg Mountain") in Idaho abgefangen wurden. Das Projekt enthält eine Mineralressource, die im Jahr 2020 auf 910.000 angezeigte Unzen Gold (43,5 Mt @ 0,65 g/t Gold) und 160.000 abgeleitete Unzen Gold (9,1 Mt @ 0,56 g/t Gold) geschätzt wurde (siehe Anmerkung 1). Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Mineralressourcenschätzung ("MRE") bei Nutmeg Mountain vorantreibt, die Anfang Juli abgeschlossen werden soll. Wichtigste Highlights • Weitere hochgradige, auslaugbare Goldvorkommen an der Oberfläche entdeckt: Das Unternehmen durchteufte 0,80 g/t Gold auf 51,5 Metern an der Oberfläche (Oxid, auslaugbar), einschließlich 1,40 g/t Gold auf 11,3 Metern in 9,8 Metern Tiefe (Oxid, auslaugbar) (Bohrloch NMD0004). Die Untersuchungsergebnisse für die verbleibenden ca. 130 Meter dieses Bohrlochs stehen noch aus. • Metallurgische Testarbeiten haben begonnen: Bohrloch NMD0004 wurde gebohrt, um mit den metallurgischen Testarbeiten auf dem Projekt zu beginnen. Das Unternehmen hat damit McClelland Laboratories aus Sparks, Nevada, beauftragt. Hauptsächlich sollen dabei Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf Mahlen, Zerkleinern und Gewinnungsmethoden eruiert werden. • Aufbau eines großen, oberflächennahen, mineralisierten Fußabdrucks: Andere Bohrergebnisse, die im Rahmen des Bohrprogramms 2023 veröffentlicht wurden, belegen 0,72 g/t Gold auf 79,3 Metern in 10,4 Metern Tiefe (Oxid, auswaschbar), einschließlich 2,32 g/t Gold auf 13,4 Metern in 25,6 Metern Tiefe (Oxid, auswaschbar) (Loch NMD0003) und 0,56 g/t Gold auf 23,9 Metern in 24,1 Metern Tiefe, einschließlich 0,89 g/t Gold auf 11,4 Metern in 25,6 Metern Tiefe mit 4,33 g/t Gold in der Nähe des Bohrlochs (Bohrloch NMD0001; das Bohrloch ging bei der Mineralisierung verloren.) (siehe Pressemitteilung vom 13. April 2023). • Aktuelles Bohrprogramm-Update: Der Teil der orientierten Kernbohrungen des Bohrprogramms ist nun abgeschlossen und das Programm wird zu Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC") übergehen. • Fortschreitende Mineralressourcenschätzung ("MRE"): Das Unternehmen ist bei der Fertigstellung einer MRE auf dem Projekt weit fortgeschritten; der Abschluss ist für Anfang Juli geplant. Brandon Bonifacio, CEO von NevGold, kommentiert: "Die neuen Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms bei Nutmeg Mountain unterstreichen weiterhin die außergewöhnliche, hochgradige Oxid-Gold-Mineralisierung an der Oberfläche des Projekts, die durch Haufenlaugung abgebaut werden kann. NMD0004 wird für den Beginn der metallurgischen Testarbeiten verwendet werden, wobei der Fokus auf Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Zerkleinerung und des Mahlens liegen wird. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der verbleibenden ca. 130 Meter des Bohrlochs NMD0004, für die im Untersuchungslabor weitere Testarbeiten anstehen. Wir freuen uns auch, bekannt geben zu können, dass wir mit der Fertigstellung eines MRE bei Nutmeg Mountain weit fortgeschritten sind, wobei der Abschluss für Anfang Juli geplant ist. Es gibt im Westen der USA nur sehr wenige Oxid-Gold-Haufenlaugungsprojekte dieser Größenordnung und dieses Gehalts mit einer Mineralisierung, die an der Oberfläche beginnt." Bohrergebnisse Hole ID Length, m* g/t Au From, m To, m Comment NMD0001** 23.9 0.56 24.1 48.0 hole terminated in mineralization including 11.4 0.89 25.6 37.0 NMD0001a** 53.3 0.20 29.0 82.3 poor core recovery NMD0001a** 24.2 0.28 135.2 159.4 poor core recovery NMD0002** 10.0 0.16 4.8 14.8 intercepted up to 0.43 g/t Au down to 93.6m NMD0003** 79.3 0.72 10.4 89.6 including 13.4 2.32 25.6 39.0 NMD0004 51.5 0.80 0.0 51.5 including 11.3 1.40 9.8 21.0 128.5 pending 51.5 180.0 Assays pending

*Gemeldete Bohrlochdicke; die tatsächliche Spannweite variiert je nach Neigung des Bohrlochs und beträgt etwa 70 % bis 90 % der Bohrlochdicke. Alle Löcher wurden mit Kernbohrungen abgeschlossen. Offensichtliche arithmetische Fehler sind auf Rundungen zurückzuführen. **Die Ergebnisse wurden am 13. April 2023 veröffentlicht. Abbildung 1: Querschnitt durch Nutmeg Mountain in Richtung Osten, wobei der Grubenmantel mit 1.500 US$/Unze Gold aus der historischen Ressource von 2020 in rot umrandet ist (siehe Anmerkung 1). Die roten Abschnitte auf NMD0004 stellen Gold-Abschnitte mit mehr als 0,20 g/t Gold dar. Die orange gestrichelte Linie stellt ein Gebiet mit Explorationspotenzial dar Aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("MRE") Das Unternehmen hat Global Mineral Resource Services aus North Vancouver, Kanada, mit der Aktualisierung der MRE bei Nutmeg Mountain beauftragt. Die Fertigstellung der MRE ist für Anfang Juli geplant. Geologische Zusammenfassung Das Bohrloch NMD0004 war ein metallurgisches Bohrloch, und laut der abgeschlossenen Kernaufzeichnungen weist es eine starke Oxidation in der mineralisierten Zone auf. Das Bohrloch wurde geviertelt und ein Teil des Bohrlochs wurde an McClelland Laboratories in Sparks, Nevada, geschickt, um mit metallurgischen Testarbeiten zu beginnen. Der Schwerpunkt des neuen Testprogramms liegt auf der systematischen Erweiterung der historischen metallurgischen Daten, wobei das Hauptaugenmerk auf der Zerkleinerung, dem Mahlen und den optimalen Gewinnungsmethoden liegt. Auch die restlichen Untersuchungsergebnisse von Bohrloch NMD0003 sind eingegangen; sie enthielten mehrere Zonen mit anomaler Mineralisierung von bis zu 0,61 g/t Gold. Die im Kern protokollierten Texturen und Alterationen weisen positive Merkmale auf und unterstreichen, dass das Unternehmen die potenziell hochgradige Feeder-Struktur auf dem Projekt anvisiert. Zusätzliche Kernbohrungen werden in weitere Bohrungen auf dem Projekt im Jahr 2023 einbezogen. Details zur Bohrlochausrichtung Hole ID Azimuth degrees Dip degrees Total Depth feet Total Depth meters NMD0001 95 55 157.5* 48.0* NMD0001a 95 55 1498.5* 456.7* NMD0002 85 45 587 178.9 NMD0003 130 70 1656.5 504.9 NMD0004 350 80 599 182.6

*Die Zieltiefe wurde nicht erreicht. Anmerkung 1: Nutmeg Mountain - historische Ressource von 2020 Am 14. Juli 2020 veröffentlichte GoldMining Inc. (TSX: GOLD, NYSE: GLDG) ("GoldMining") einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über das Projekt mit dem Titel "Technical Report - Almaden Gold Property", der am 1. April 2020 in Kraft trat und die folgenden Angaben enthält, die von NevGold als historische Mineralressourcenschätzung behandelt werden: Nutmeg Mountain - GoldMining, Mineralressourcenschätzung von 2020 Classification Cutoff Grade

Au g/tonne Tonnes Gold Grade

g/tonne Ounces Gold Indicated 0.30 43,470,000 0.65 910,000 Inferred 0.30 9,150,000 0.56 160,000 Mineralressourcen aus dem technischen Bericht von GoldMining gemäß NI 43-101, der am 14. Juli 2020 auf SEDAR veröffentlicht wurde Die historische Mineralressourcenschätzung gilt als zuverlässig und relevant und wurde unter den Annahmen des Jahres 2020 professionell berechnet. Keine qualifizierte Person von NevGold hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die Mineralressourcenschätzung von GoldMining als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und NevGold behandelt die Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven. Die aktuellen Bohrungen und geologischen Arbeiten von NevGold werden als ausreichend angesehen, um NevGold die Durchführung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für das Projekt zu ermöglichen



Die Originalmeldung finden sie hier:



https://nev-gold.com/news/nevgold-intercepts-0.80-g-t-au-over-51.5-meters-from-surface-including-1.40-g-t-au-over-11.3-meters-from-10-meters-depth-and/

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Gezeichnet" Brandon Bonifacio, Präsident und CEO Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Brandon Bonifacio unter bbonifacio@nev-gold.com, rufen Sie 604-337-5033 an oder besuchen Sie unsere Website unter www.nev-gold.com. Probenahmemethodik, Nachweiskette, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung: Die gesamte Probenahme wurde unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens durchgeführt und die Kontrollkette vom Projekt bis zur unabhängigen Probenaufbereitungsanlage American Assay Labs in Sparks, NV, wurde kontinuierlich überwacht. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert und die Probenpulpe wurde nach branchenüblichen Brandprobenverfahren analysiert. Ein Leerwert und zertifiziertes Referenzmaterial wurden etwa bei jeder 20. Probe eingesetzt und Duplikate von grobem Ausschussmaterial wurden etwa bei jeder 20. Probe analysiert. Die Datenüberprüfung der Analyseergebnisse umfasste eine statistische Analyse der Standard- und Leerproben, die bestimmte Parameter erfüllen müssen, um genaue und überprüfbare Ergebnisse zu gewährleisten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Derick Unger, CPG, Vizepräsident Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Er ist NevGolds qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und für die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung verantwortlich. Über das Unternehmen NevGold ist ein Forschungs- und Erschließungsunternehmen, das auf großflächige Mineralsysteme in den bewährten Gebieten von Nevada, Idaho und British Columbia abzielt. NevGold besitzt eine 100%-Beteiligung an den Goldprojekten Limousine Butte und Cedar Wash in Nevada sowie am Silber-Polymetall-Projekt Ptarmigan im Südosten von British Columbia und hat eine Option auf den Erwerb von 100% am Goldprojekt Nutmeg Mountain in Idaho. Bitte folgen Sie @NevGoldCorp auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Warnhinweis in Bezug auf Zukunftsprognosen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens beruhen. Prognostische Aussagen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "suggerieren", "andeuten" u.a. gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeutet oder ausgedrückt werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht zu sehr auf sie verlassen.



22.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com