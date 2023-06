Wie kann ich mein Geld am besten investieren? Diese Frage hat sich bestimmt jeder schon einmal gestellt. Eine Antwort darauf liefert Julius Weiss von der HSBC. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV spricht er über das wichtige Thema Money Management. Der Experte für Zertifikate erklärt, was Money Management genau bedeutet und wie Börsianer die Strategie bei ihrer persönlichen Geldanlage anwenden können. Welche Details bei der Investition berücksichtigt werden sollten, um diese besonders lukrativ zu gestalten, erfahren Sie in der Sendung.