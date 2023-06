Am Mittwoch hat Volkswagen seinen Kapitalmarkttag abgehalten. Nachdem die Vorzüge im Vorfeld der Veranstaltung noch zugelegt hatten, reagieren Anleger nun enttäuscht auf die Neuigkeiten. Die Aktie notiert am Donnerstag wie schon am Vortag relativ deutlich im Minus. Die Analysten sind sich derweil noch uneins, wie der Kapitalmarkttag einzuordnen ist.So kritisierte Bernstein in einer ersten Reaktion, dass die Wolfsburger auf der Investorenveranstaltung kaum Argumente geliefert hätten, warum es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...