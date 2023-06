Die gemeinsame Veranstaltung auf der Paris Air Show bietet einen Überblick über die Möglichkeiten der digitalen Transformation für Endkunden, die ThingWorx von PTC und die Digital Engineering-Funktionen von LTTS nutzen

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), Indiens führendes reines Ingenieurdienstleistungsunternehmen, gab heute die Erweiterung seiner Zusammenarbeit mit PTC bei der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie den Verteidigungs- und Transportsektor bekannt. Die Parteien wollen die Anwendung Windchill von PTC für das Produktlebenszyklus- und Produktdatenmanagement (PLM/PDM) nutzen, um Akteure in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsbranche zu unterstützen und ihnen einen digitalen Faden von der Entwicklung bis zur Fertigung zu bieten.

Windchillermöglicht eine einfache Integration in die bestehenden Architekturen potenzieller Kunden und stellt eine solide Grundlage für einen produktgesteuerten digitalen Prozess dar. Das Produktpaket ist für die Prognose von Triebwerks- und Komponentenausfällen sowie für technische Analysen konzipiert. LTTS will das Know-how und die RUL-Prognosemodelle integrieren sowie die Tools/Plattformen von PTC nutzen, um seinen Kunden eine umfassende Lösung zu bieten. Unternehmen können damit ihrerseits ihre Effizienz bei der Automatisierung von MRO-Vorgängen in der Luft- und Raumfahrt steigern. Darüber hinaus werden Reparaturen vor Ort und der Kundendienst durch AR/VR in Verbindung mit digitalen Handbüchern (IETM) und Arbeitsabläufen über die PTC ThingWorx-Plattform optimiert.

LTTS unterhält eine globale Partnerschaft mit PTC, um Smart Digital Solutions Services der nächsten Generation für gemeinsame Unternehmenskunden weltweit anzubieten. Die Partner verfügen über ein LTTS-PTC Center of Excellence (CoE), in dem Erfahrungen mit intelligenten digitalen Lösungen gezeigt werden, die PTC-Produkte einschließlich der ThingWorx IoT-Plattform nutzen. Mit der Expansion in die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Transport wollen LTTS und PTC die digitale Transformation von Daten von der Entwicklung bis zur Fertigung ermöglichen und Fluggesellschaften durch PLM/PDM-Anwendungen unterstützen. Neben der Förderung der Produktinnovation ist dann LTTS in der Lage, mehr Möglichkeiten in der gesamten Wertschöpfungskette des Kunden anzubieten.

Alind Saxena, President, Sales and Whole Time Director, L&T Technology Services, sagte: "Wir freuen uns, unsere bestehende Allianz mit PTC zum Nutzen der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie zu erweitern und die Leistungsfähigkeit von Industrie 4.0 in der Fertigung zu demonstrieren. Unsere gemeinsamen Lösungen sorgen für eine Führungsposition in den Bereichen Industrial IoT, Data Engineering und dem gesamten Produkt- und Service-Lebenszyklusmanagement. Dadurch können globale Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen die Qualität, den Durchsatz und das Design verbessern und gleichzeitig eine höhere Effizienz in der Fertigung erzielen."

"Wir freuen uns, dass sich LTTS für PTC als wichtigen Partner für die Bereitstellung von Engineering- und PLM-Managed Services entschieden hat. Mit der Expansion in die Bereiche Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung werden wir und LTTS unsere Fähigkeiten weiter ausbauen, um neue und verbesserte Geschäftswerte in verschiedenen Branchen zu erschließen. Dies wird dazu beitragen, die Ressourcen, die Technologie, die Marktpräsenz und das technische Know-how der jeweils anderen Seite zu nutzen, um den Luftfahrtsektor sowohl in der EU als auch im Rest der Welt zu bedienen", so Stuart Heavyside, Chief Partner Officer, PTC.

L&T Technology Services und PTC veranstalten außerdem einen exklusiven Networking-Abend auf der diesjährigen International Paris Air Show, bei dem Experten aus der gesamten Branche zusammenkommen, um über die neuesten technologischen Innovationen im Bereich der Luftfahrt zu diskutieren.

Besuchen Sie uns am Donnerstag, den 22, Juni 2023, um mehr über "Engineering Sustainable Future of Digital Aviation" zu erfahren.

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir mehr als 22.200 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 99 Innovationslabors (Stand: 31. März 2023). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.LTTS.com/

