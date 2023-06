Die SoWiTec group GmbH macht Kasse bei der Veräußerung eines Windparkprojekts: So hat der Entwickler von EE-Projekten in den Bereichen Wind und Solar erfolgreich 100% der Anteile am derzeit in der Entwicklung befindlichen Windpark Hohfleck an die Stadtwerke Tübingen (swt) veräußert. Nachdem sich die Stadtwerke Tübingen bereits vergangenes Jahr die Hälfte der Anteile an der Projektgesellschaft gesichert ...

