Herr Yusin verfügt über 20 Jahre Führungserfahrung im Bereich digitaler Fertigungslösungen und hat Unternehmen auf die nächste Wachstumsebene gebracht

Der Vorstand von Optomec, einem führenden Hersteller von Lösungen für die digitale Fertigung, der 3D DED-Metalldruckertechnologie und Aerosol JetFine-Feature-Druckertechnologie zur Unterstützung vieler vertikaler Anwendungen anbietet, gibt bekannt, dass Robert Yusin die Rolle des CEO übernommen hat. Robert hat eine Reihe von Erfolgen erzielt, indem er innovative Unternehmen mit solider Technologie auf die nächste Stufe des Umsatzwachstums gebracht hat, und zwar durch strategische Investitionen und kreative Markteinführungsstrategien, die ihre Ergebnisse verändert haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621350742/de/

Robert Yusin, New CEO of Optomec, Inc. (Photo: Business Wire)

Der Vorstand ist zuversichtlich, dass der richtige Zeitpunkt für Optomec gekommen ist, um in die nächste Wachstumsphase einzutreten und die bewährten Fähigkeiten von Robert einzubringen, um die Position von Optomec auf dem Markt zu verbessern.

"Wir freuen uns, dass Robert Yusin die Position angenommen hat", sagte Mike Barry, Interims-CEO und Vorstandsmitglied. "Der Zeitpunkt ist perfekt für eine Person wie Robert, um die bewährte Technologie und die erfolgreichen Lösungen von Optomec für unsere Kunden auf die nächste Stufe zu bringen."

Über Herrn Yusin

Zuvor war Robert CEO bei ParaMatters, einem Softwareunternehmen, das End-to-End-Fertigungssoftware vom Design bis zur Inspektion für die additive und subtraktive Fertigung anbietet. Er hat das Unternehmen neu konzipiert, um eine breitere Basis von Fertigungsprozessen zu bedienen, was schließlich zum Kauf durch Carbon führte. Zuvor war Robert Mitbegründer von Oqton, einem Anbieter von cloudbasierten, KI-gestützten Fertigungslösungen für den Fabrikbetrieb. Vor seinem Erfolg bei Oqton war Robert in leitender Position bei Autodesk in der ACG-Gruppe tätig, die sich auf digitale Fertigungslösungen konzentriert, und hatte verschiedene Führungspositionen bei Accelops, Loglogic und Symantec Corp. inne.

Über Optomec

Optomec ist ein profitabler, in Privatbesitz befindlicher, schnell wachsender Anbieter von digitalen Fertigungssystemen. Die patentierten Aerosol-Jet-Systeme von Optomec für den Druck feiner Details und die 3D-Drucker der Marken LENSund Huffman für die Produktion und Reparatur von Metallteilen werden von der Industrie eingesetzt, um die Produktkosten zu senken und die Leistung zu verbessern. Zusammen arbeiten diese einzigartigen Drucklösungen mit dem breitesten Spektrum an funktionalen Materialien, von elektronischen Tinten bis hin zu Strukturmetallen und sogar biologischer Materie. Optomec hat mehr als 600 seiner firmeneigenen digitalen Fertigungssysteme an mehr als 200 namhafte Kunden auf der ganzen Welt für Produktionsanwendungen in den Bereichen Elektronik, Energie, Biowissenschaften und Luft- und Raumfahrt geliefert. Zu unseren Anwendern gehören zahllose erstklassige Fertigungsunternehmen wie GE, Samsung, Raytheon, Siemens, Corning und Lockheed sowie die US Air Force, US Navy, US Army und die NASA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte optomec.com.

LENS ist eine eingetragene Marke von Sandia National Labs; Aerosol Jet ist eine eingetragene Marke von Optomec, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621350742/de/

Contacts:

Shayna Watson

Optomec

swatson@optomec.com

(505) 761-8250