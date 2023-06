Spanisches Spitzenkrankenhaus verbindet den Erfolg seines postoperativen Telemonitoring-Programms mit Masimo SafetyNet

Masimo (NASDAQ: MASI) meldete heute, dass das Hospital La Fe im spanischen Valencia sein Telemedizin- und Telemonitoring-Programm um die fortschrittliche Uhr Masimo W1 zur Gesundheitsüberwachung erweitert. Masimo W1 ermöglicht genaue, kontinuierliche Messungen der wichtigsten physiologischen Parameter, ist außerhalb der USA als medizinisches Gerät erhältlich und kann in die Plattform Masimo SafetyNet für Patientenfernmanagement und Telemedizin integriert werden. Das Hospital La Fe Masimo ist eines der am besten bewerteten Krankenhäuser Spaniens und der Welt und setzt Masimo SafetyNet mit dem kabellosen Monitoring per Radius PPG seit letztem Jahr als Teil seines Programms zur Verbesserung des Genesungsprozesses für Patienten nach Operationen ein. Anknüpfend an den ersten Erfolg dieses Programms plant nun ein Krankenhausteam unter der Leitung des chirurgischen Direktors Dra. M. Argente, MD, PhD, Patienten, bei denen eine elektive Operation geplant ist, im Voraus mit Masimo-W1-Uhren mit dem Ziel auszustatten, die Prähabilitation durch die Analyse der von der Uhr erfassten Daten zur Herzfrequenzvariabilität zu verbessern.

Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo, sagte: "Das Hospital La Fe hatte schon lange die Messlatte für den erfolgreichen Einsatz von Telemedizin und virtuelle Versorgung gesetzt lange vor der Pandemie. Wir haben uns gefreut, dass sie Masimo SafetyNet als Plattform für ihr postoperatives Überwachungsprogramm für daheim gewählt haben, das ihnen hilft, die Patienten früher nach Hause zu schicken und den Patientenstatus zu verfolgen, um postoperative Komplikationen proaktiver zu verhindern. Wir freuen uns, dass sie mit Masimo W1 auf dieser Grundlage weiter aufbauen. Masimo W1 wird es den Klinikern des Hospital La Fe erlauben, eine Vielzahl von aufschlussreichen Baseline-Daten für ihre präoperativen Patienten zu sammeln, sodass sie besser nachvollziehen können, was bei den einzelnen Patienten normal ist und was nicht, bevor die invasive Behandlung erfolgt."

Oscar Díaz Cambronero, MD, PhD, Leiter der perioperativen Medizin in der Abteilung für Anästhesiologie am Hospital La Fe, sagte: "Die Einbindung der SafetyNet-Fernüberwachungslösungen von Masimo in ein Programm für einen besseren Genesungsprozess im Hospital la Fe in Spanien ermöglicht eine proaktive Diagnose postoperativer Komplikationen, sodass die Patientensicherheit und eine frühzeitige Entlassung aus dem Krankenhaus bei ausgewählten chirurgischen Patienten verbessert wird. Dieses zukünftige Projekt wird die Auswirkungen des Telemonitorings mit Masimo W1 im präoperativen Setting testen, um die Prähabilitation zu verbessern und den Zustand und die Einbindung der Patienten zu steigern."

Masimo W1 hat in den USA keine Zulassung der FDA für den Einsatz in medizinischen Anwendungen.

Über Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das eine umfangreiche Palette branchenführender Überwachungstechnologien entwickelt und produziert, darunter innovative Messgeräte, Sensoren, Patientenüberwachungsgeräte sowie Lösungen für Automatisierung und Konnektivität. Darüber hinaus ist Masimo Consumer Audio das Unternehmen hinter acht legendären Audiomarken, darunter Bowers Wilkins, Denon, Marantz und Polk Audio. Unser Auftrag ist es, das Leben und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und die Pflegekosten zu senken. Die Pulsoxymetrie Masimo SET Measure-through Motion and Low Perfusion von Masimo wurde 1995 erstmals vorgestellt, und in über 100 unabhängigen, objektiven Studien zeigte sich, dass sie andere Pulsoxymetrie-Technologien übertrifft.1 Masimo SET unterstützt zudem Klinikärzte erwiesenermaßen bei der Reduzierung schwerer Frühgeborenen-Retinopathie bei Neugeborenen,2 bei der Verbesserung von Untersuchungen auf CCHD bei Neugeborenen3 und bei Verwendung für das kontinuierliche Monitoring mit Masimo Patient SafetyNet auf postoperativen Stationen, bei der Reduzierung der Aktivierung von Notfallteams, der Transfers auf Intensivstationen sowie der Senkung von Kosten.4-7 Masimo SET wird schätzungsweise bei mehr als 200 Millionen Patienten in führenden Kliniken und im sonstigen Pflegebereich weltweit genutzt8 und ist die primäre Pulsoxymetrie in neun der führenden zehn Kliniken, die in der Best Hospitals Honor Roll 2022-23 des U.S. News and World Report aufgeführt sind.9 Im Jahr 2005 stellte Masimo die Puls-CO-Oxymetrietechnologie rainbow vor. Damit wurde ein nichtinvasives, kontinuierliches Monitoring der Blutbestandteile ermöglicht, wofür bisher invasive Eingriffe nötig waren, darunter Gesamthämoglobin (SpHb), Sauerstoffgehalt (SpOC), Carboxyhämoglobin (SpCO), Methämoglobin (SpMet), Plethysmografie-Variabilitätsindex (PVi), RPVi (rainbow PVi) und Sauerstoff-Reserve-Index (ORi). Im Jahr 2013 hat Masimo die Plattform Root für Patientenüberwachung und Konnektivität vorgestellt. Sie wurde von Anfang an so entwickelt, dass sie so flexibel und erweiterbar wie möglich ist, damit weitere Monitoring-Technologien von Masimo und weiteren Anbietern hinzugefügt werden können. Zu den wichtigen Ergänzungen durch Masimo zählen die Gehirnfunktionsüberwachung Next Generation SedLine, Regionaloxymetrie O3 und ISA-Kapnografie mit NomoLine-Entnahmeleitungen. Zu der Masimo-Familie von Puls-CO-Oxymetern für kontinuierliche oder stichprobenartige Überwachung zählen Geräte, die für die Verwendung in verschiedensten klinischen und nicht klinischen Szenarien entwickelt wurden, wie z.B. kabellose, tragbare Technologien wie Radius-7, Radius PPG und Radius VSM, tragbare Geräte wie das Rad-67, Fingerspitzen-Pulsoxymetrie wie das MightySat Rx sowie Geräte wie das Rad-97, die für den Gebrauch im Krankenhaus oder zu Hause verfügbar sind. Die Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen von Masimo für Krankenhäuser oder zu Hause konzentrieren sich auf die Plattform Masimo Hospital Automation und umfassen Iris Gateway, iSirona, Patient SafetyNet, Replica, Halo ION, UniView, UniView :60 und Masimo SafetyNet. Das wachsende Portfolio an Gesundheits- und Wellness-Lösungen umfasst Radius Tº und die Uhr Masimo W1. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter www.masimo.com. Veröffentlichte klinische Studien zu Masimo-Produkten sind verfügbar unter www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi, RPVi und Radius VSM haben keine FDA-510(k)-Zulassung und sind in den USA nicht im Handel erhältlich. Die Nutzung des Markenzeichens Patient SafetyNet ist vom University HealthSystem Consortium lizenziert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in Verbindung mit dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zur potenziellen Wirksamkeit von Masimo W1 und Masimo SafetyNet sowie zur Einführung von Masimo W1 durch das Hospital La Fe. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf aktuellen Erwartungen zu zukünftigen, für uns relevanten Ereignissen und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse könnten daher infolge verschiedener Risikofaktoren wesentlich und in ungünstiger Weise von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Erwartungen abweichen. Dazu zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit unseren Annahmen hinsichtlich der Wiederholbarkeit klinischer Ergebnisse; Risiken in Bezug auf unsere Überzeugung, dass die einzigartigen nicht invasiven Messtechnologien von Masimo, einschließlich Masimo W1 und Masimo SafetyNet, zu positiven klinischen Ergebnissen und zur Patientensicherheit beitragen; Risiken in Bezug auf unsere Überzeugung, dass die nicht invasiven medizinischen Durchbrüche von Masimo kosteneffiziente Lösungen und einzigartige Vorteile bieten; Risiken, dass das Hospital La Fe die erwarteten Vorteile von Masimo W1 nicht realisiert; Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 sowie andere Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" unserer aktuellen, bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Berichte erörtert werden, die kostenlos auf der Website der SEC unterwww.sec.gov abrufbar sind. Obwohl wir glauben, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommenden Erwartungen angemessen sind, wissen wir nicht, ob sich unsere Erwartungen als richtig erweisen werden. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die vorausgehenden Warnhinweise eingeschränkt. Lesern wird dringend empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur für den heutigen Tag gelten. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen oder die in unseren aktuellsten Berichten an die SEC enthaltenen Risikofaktoren zu aktualisieren, zu revidieren oder zu präzisieren, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe, es sei denn, dies ist nach geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Masimo

Evan Lamb

949-396-3376

elamb@masimo.com