Original-Research: FACC AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu FACC AG



Unternehmen: FACC AG

ISIN: AT00000FACC2



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.06.2023

Kursziel: 9,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Wir hatten jüngst die Gelegenheit, die Aircraft Interiors Expo (AIX) in Hamburg zu besuchen. Hier präsentierten laut Veranstalter 400 Unternehmen aus der Luftfahrtindustrie ihre Produkte und Innovationen für den Innenraum von Linienflugzeugen und Business Jets.



Unsere Key Takeaways der AIX 2023: Nachfolgend haben wir die Kernbotschaften der Messe aus unserer Sicht aufgelistet:

- Lieferkettenfriktionen v.a. durch Fachkräftemangel bedingt: Wie auch bei den OEMs sind die Lieferketten im Zuliefer-Bereich durch gravierende Lieferkettenstörungen belastet. Diese sind jedoch vielmehr auf nicht verfügbare Fachkräfte zurückzuführen als auf knappe Vorprodukte bzw. Rohstoffe. Die Beschaffung bzw. Ausbildung dieser wird u.E. noch länger andauern, sodass eine kurzfristige Rückkehr zu den historischen Lieferraten der OEMs unrealistisch scheint. Hierdurch sehen wir unsere konservative Annahme hinsichtlich des Produktionshochlaufs bei Airbus und Boeing bestätigt.



- Innenraumlösungen für UAM noch kein zentrales Thema: Wenngleich das Thema Urban Air Mobility (UAM) aktuell ein Trendthema in der Luftfahrt ist, waren Lösungen für zukunftsgerichtete Flugkonzepte wie Robotaxis etc. nicht prominent vertreten. Dies bestätigt unsere Einschätzung, dass dieses Geschäftsfeld noch am Anfang eines langen Entwicklungspfades steht.

- Wettbewerbsdruck v.a. bei Kabinenelektronik sowie Sitz- und Crewsystemen: Auf der AIX war dem Segment der Entertainment- und Konnektivitäts-Lösungen eine eigene Halle gewidmet. Darüber hinaus bestimmten nach unserer Auffassung Lösungen für First & Business Class-Sitze sowie Ausstattungen wie Abfall- und Ablagesysteme die Ausstellung. Im von FACC adressierten Segment der Gepäckablagen war das präsentierte Produktangebot jedoch gering. Dies weist auf die u.E. niedrigere Anzahl von Marktteilnehmern in der von FACC adressierten Produktnische hin, die aufgrund der unterausgelasteten Produktion aktuell jedoch defizitär ist.

- Fokus der Produktvermarktung liegt auf Nachhaltigkeit: Darüber hinaus hoben viele Aussteller die Verwendung von gewichtsparenden Materialien und nachhaltigen Rohstoffen in der eigenen Wertschöpfungskette hervor. Die Herstellung von Leichtbauteilen für Flugzeuge ist die Kernkompetenz FACCs. Zudem forscht das Unternehmen fortlaufend an der Verwendung nachhaltiger Baustoffe für seine Produkte, was insgesamt unsere Wahrnehmung der hohen Attraktivität des FACC-Produktportfolios bekräftigt.



Fazit: Der Besuch der AIX hat u.E. sowohl die aktuellen Herausforderungen als auch die langfristigen Chancen des Investment Cases sehr gut widergespiegelt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro.







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand.

