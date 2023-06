© Foto: picture alliance_Mary Evans Picture Library



Lange nicht gesehen: Das Angstbarometer VIX erreichte am Mittwoch den tiefsten Stand seit 2020. Aber dann ging es ein wenig nach oben… Zweites Top-Thema im Smart Investor Weekly: das Sartorius-Debakel.

Tiefstand beim VIX (CBOE Volatility Index) gestern am Mittwoch. Die meisten Börsen-Gazetten texten Schlagworte wie "Bullemmarkt-Fieber" oder etwas Ähnliches. Aber schon kurz nach dem Tiefstand des Angstbarometers ging es wieder ein paar Prozentpunkte nach oben. Steht der Bullenmarkt auf tönernen Füßen? Korrektur im Anmarsch? Die Kollegen vom Smart Investor haben sich in ihrem Smart Investor Weekly Gedanken gemacht, die man nicht in jeder x-beliebigen Börsen-Postille findet:



Angst hat einen schlechten Ruf, aber sie kann auch ein guter Ratgeber sein - falls man als Anleger auf den richtigen Index schaut, den CBOE Volatility Index (VIX).

Smart Investor Weekly erklärt, worauf der Angstbeobachter achten sollte und welchen Zusammenhang es zwischen Volatilität und Kursentwicklung gibt. Hier geht es zum Smart Investor Weekly.

Die Grafik oben zeigt den VIX auf Tiefstand.

Und Top-Thema Nr. 2:das Sartorius-Debakel

Deutschlands erwartbarer Wirtschaftsabstieg zeigt sich immer öfter auch an der Börse. Zuletzt hat es den Chemieriesen Lanxess erwischt; vor einigen Tagen zerlegte es den Kurs des Medizinausrüsters Sartorius - und der schrieb über lange Jahre eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Woran liegt's und wie sollten die Anleger reagieren? Antworten hier im Smart Investor Weekly.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Holen Sie sich 17 Seiten der neuen Smart Investor-Ausgabe Juli 2023:

Infrastruktur - Top-Aktien und ETFs für den Modernisierungs-Boom!

Highlights der kostenlosen Ausgabe:



Profitabel: Comeback der besten Infrastruktur-Aktien



Top-Rohstoff-Aktien: mehr Chancen durch Infrastruktur-Ausgaben



Bank-Aktien: vier Ausgewählte, denen Profis vertrauen"



Einfach hier downloaden. Kostenlos!